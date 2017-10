Blok: geen tbs voor weigeraar onderzoek onwenselijk

Hij schrijft dat vrijdag aan de Tweede Kamer, die vragen heeft over waarom Michael P. geen tbs kreeg na een veroordeling vanwege verkrachtingen. P. wordt inmiddels verdacht van betrokkenheid bij de dood van Anne (25) uit Utrecht.

Blok schrijft dat de rechter tbs kan opleggen als die heeft vastgesteld dat een dader een ziekelijke stoornis heeft. Maar als iemand weigert mee te werken aan onderzoek, dan kan dat het zicht van de rechter op de psychische gesteldheid van een dader belemmeren.

Blok wijst erop dat er al een wet in de maak is die dit moet helpen voorkomen. De Eerste Kamer zal hier begin 2018 naar kijken. Het komt erop neer dat bestaande informatie over iemands gedrag van behandelaars en artsen verkregen kan worden, zodat de rechter in ieder geval over die gegevens kan beschikken als iemand niet meewerkt.