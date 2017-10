CDA, D66 en ChristenUnie dragen drie kandidaten voor als vice-premier

De portefeuilleverdeling in het nieuwe kabinet is grotendeels rond. Rutte, die werd verkozen tot formateur, zei echter dat nog niet definitief duidelijk is welke partijen welke portefeuilles krijgen. Volgens hem kan er afhankelijk van de kandidaten waar VVD, CDA, D66 en ChristenUnie mee komen, nog wel wat verschuiven.

Rutte bevestigde dat er zestien ministers komen en acht staatssecretarissen. De VVD zal hiervan zes ministers leveren, CDA en D66 ieder vier en de ChristenUnie twee. De verdeling van de staatssecretarissen is drie VVD'ers, twee CDA'ers, twee D66'ers en één van de ChristenUnie.

"Het is nu de tijd om geschikte bewindspersonen te zoeken en te vragen", zei Rutte. De vier onderhandelaars komen op 20 oktober bijeen om opnieuw over de verdeling te praten. Daarna zijn er gesprekken met de kandidaten. Daarvoor trekt Rutte drie dagen uit.

Rutte hoopt dat de ministers en staatssecretarissen op 26 oktober benoemd kunnen worden.

Uitdaging

De vier coalitiepartners presenteerden dinsdag het nieuwe regeerakkoord, na maanden van onderhandeling. De grote uitdaging van het kabinet is om voldoende steun te krijgen voor de plannen. De coalitie bevat weliswaar maar liefst vier partijen, maar de meerderheid in de Tweede en Eerste Kamer is minimaal.

Steun van enkele oppositiepartijen is dan ook meer dan welkom. Op partijen als de PVV, SP en GroenLinks wordt al niet meer gerekend. Zij worden door de nieuwe coalitiepartners beschouwd als partijen die overal tegen zijn. Gehoopt wordt op een constructieve houding van de PvdA en de SGP.