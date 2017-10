'Dijkhoff wil fractievoorzitter VVD worden'

Dijkhoff is sinds begin deze maand demissionair minister van Defensie. Daarvoor was hij staatssecretaris van Veiligheid en Justitie.

Al langer was binnen de partij te horen dat Dijkhoff of Jeanine Hennis de fractie zou gaan leiden. De toekomst van Hennis is onduidelijk sinds zij op 3 oktober aftrad als minister van Defensie. Zij is in maart wel gekozen als lid van de Tweede Kamer.

Halbe Zijlstra is nu nog voorzitter van de 33 koppen tellende liberale fractie. Hij heeft eerder aangegeven in het nieuwe kabinet te willen, het liefst als minister van Sociale Zaken of van Buitenlandse Zaken.

Tot 22 oktober kunnen zich kandidaten melden voor het fractievoorzitterschap van de VVD.