Kabinet Rutte III reikt oppositie de hand

"Dit kabinet gaat het gesprek met de hele Kamer aan", zei Rutte donderdag in het debat over de afronding van de formatie-onderhandelingen. "Als er goede ideeën zijn, dan valt er te praten."

Rutte reageerde op vragen van PvdA-leider Lodewijk Asscher. "Valt er nog te praten", wil Asscher weten. "Daar staan we open voor", aldus Rutte die zich achter het voornemen van D66-leider Pechtold schaart om "links en rechts" te verbinden.

Samen met Sybrand Buma (CDA), Alexander Pechtold (D66) en Gert-Jan Segers (ChristenUnie) presenteerde Rutte dinsdag het regeerakkoord dat gerust ambitieus genoemd kan worden. Er staan veranderingen van het pensioenstelsel in, een nieuw belastingstelsel, een klimaatwet, experimenten met gereguleerde wietteelt en de versnelde afbouw van de hypotheekrenteaftrek.

Steun

De grote uitdaging van het kabinet is om voldoende steun te krijgen voor de plannen. De coalitie bevat weliswaar maar liefst vier partijen, maar de meerderheid in de Tweede en Eerste Kamer is minimaal. Er hoeft maar een parlementariër dwars te liggen en het is gedaan met de ambitieuze agenda.

Buma: "Een kabinet met steun van 76 zetels zal altijd in gesprek moeten blijven met de oppositie."

Steun van enkele oppositiepartijen is dan ook meer dan welkom. Op partijen als de PVV, SP en GroenLinks wordt al niet meer gerekend. Zij worden door de nieuwe coalitiepartners beschouwd als partijen die overal tegen zijn. Gehoopt wordt op een constructieve houding van de PvdA en de SGP.

SGP-leider Kees van der Staaij wilde van Rutte weten over welke voorstellen dan te praten valt. ZIjn partij is "voorzichtig positief" over de plannen, maar heeft kritiek op het schrappen van belastingvoordeel voor huizenbezitters die hun hypotheek hebben afgelost. Asscher wil vooral af van de verhoging van het lage btw-tarief van 6 naar 9 procent.

Btw

Rutte kan nog niet concreet zeggen over welke voorstellen er te praten valt, maar verdedigt de afschaffing van de wet-Hillen en de btw-verhoging. Het afschaffen van het eigenwoningforfait voor mensen die hebben afgelost is te dragen, omdat de afbouw verspreid wordt over 30 jaar. Bovendien is de wet op termijn niet houdbaar, omdat sinds 2013 het verplicht is om je woning af te lossen.

De btw-verhoging is volgens Rutte acceptabel, omdat iedereen erop vooruit zal gaan en onderaan de streep meer geld in de portemonnee zal overhouden.

Formateur

Aan het eind van het debat donderdag zal de Kamer Rutte aanwijzen als formateur, zodat hij aan de slag kan met de samenstelling van zijn kabinet. De verwachting is dat in de laatste week van oktober een nieuwe bewindsploeg op het bordes staat.