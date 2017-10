Dijsselbloem geeft PvdA-lidmaatschap Tweede Kamer op en verlaat politiek

Dijsselbloem (51) mist de "vuurkracht" die noodzakelijk is voor de negenkoppige PvdA-fractie in de oppositie, schrijft hij.

"Mijn partij moet verder en heeft daarvoor negen kanonnen nodig. Ik ben nu tot de conclusie gekomen dat ik in deze rol, in deze fase, die vuurkracht niet heb", aldus Dijsselbloem

Volgens de demissionair minister was de verkiezingsnederlaag van de PvdA op 15 maart doorslaggevend. De sociaal-democraten gingen van 38 naar 9 zetels.

"Ik ervaar het als een nederlaag dat de PvdA er nu zo slecht voor staat en voel me daar zeer verantwoordelijk voor", zei Dijsselbloem daar op Prinsjesdag nog over.

Op 25 oktober legt Dijsselbloem zijn Kamerlidmaatschap neer, in de week waarin het nieuwe kabinet naar verwachting zal aantreden. "Ik verlaat daarmee de Nederlandse politiek en dat valt me zwaar".

Bezwaard

Tijdens de verkiezingen kreeg Dijsselbloem 52.000 voorkeursstemmen. "Het spijt mij zeer en ik neem dat helemaal niet licht. Deze mensen hebben bewust op mij gestemd", zei de bewindsman woensdagmiddag in de Tweede Kamer indirect tegen deze groep.

"Ik voel me daar oprecht bezwaard over. Tegelijkertijd verwachten die mensen dat alle negen Kamerleden er volledig voor gaan en dat zal in deze tijd meer dan ooit nodig zijn. Er komt een nieuwe periode aan voor de PvdA waarin voor een deel weer opbouwwerk moet plaatsvinden."

Teleurstelling

Dijsselbloem is krap zeven maanden na de verkiezingen het tweede Kamerlid dat vroegtijdig het parlement verlaat. Eerder stapte VVD'er Pieter Duisenberg tot teleurstelling van Arib vroegtijdig op. Die teleurstelling zal nu niet anders zijn, denkt Dijsselbloem.

Arib vindt dat gekozen volksvertegenwoordigers hun termijn moeten vol maken, zei ze afgelopen zomer in een interview met NU.nl.

Over Duisenberg, die voorzitter werd van de Vereniging van Universiteiten, zei Arib bij zijn afscheid in de Kamer dat de partij en kiezers meer van hem hadden verwacht.

Lijst

Dijsselbloem maakte er voor de verkiezingen nog een punt van dat hij hoger op de PvdA-lijst wilde komen. Hij stond op plek 5, maar had liever plek 3 waar nieuwkomer Gijs van Dijk stond. De demissionair minister van Financiën kreeg uiteindelijk zijn zin.

Dijsselbloem blijft wel voorzitter van de Eurogroep, totdat zijn termijn daar volgend jaar januari afloopt. Eerder deze week stemden de ministers van Financiën van de EU-lidstaten daarmee in.

Afkoelperiode

De verdere toekomstplannen van Dijsselbloem zijn niet bekend. "Het is volledig open wat ik daarna ga doen", wilde Dijsselbloem daar alleen over kwijt. Een baan in Europese politiek noemde hij zeer speculatief. "Ik begin vanaf januari met een blank vel en ga daar langzaam met een potlood en tekening op maken."

Wel is hij voorstander van een zogenoemde afkoelperiode van twee jaar, zodat een minister niet gaat werken in een sector waar hij zelf als bewindspersoon verantwoordelijk voor was.

In de financiële sector zal je hem sowieso niet snel tegenkomen. "Zeg nooit nooit. Maar het is niet mijn eerste passie", zei Dijsselbloem daar eind 2016 in een interview met het Financieele Dagblad over.

Dijsselbloem heeft er nooit een geheim van gemaakt dat het Kamerlidmaatschap hem zwaarder viel dan minister zijn. "Ik word goed ondersteund. Ik heb een auto met chauffeur, alles staat klaar”, zei hij in een interview met NU.nl.

Als Kamerlid moest hij veel harder werken. "Die hebben anderhalve man ondersteuning, hollen van hot naar her, staan nog tot 's avonds laat op het station van Appingedam en moeten dan maar zorgen dat ze thuiskomen", aldus de afzwaaiend bewindsman destijds.

Asscher

PvdA-leider Lodewijk Asscher noemt het vertrek van Dijsselbloem een gemis en erg jammer. "Een imposante bestuurder, een PvdA'er in hart en ziel en een heel fijne, warme collega", zegt Asscher.

"De combinatie van passie voor de sociaal democratie, ijzeren werkdiscipline en droge humor maken Jeroen geliefd binnen en buiten de partij."