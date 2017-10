Fracties stemmen definitief in met regeerakkoord

Zalm heeft het regeerakkoord rond het middaguur aan de voorzitter van de Tweede Kamer, Khadija Arib aangeboden. Om 13.30 uur zullen de vier fractieleiders de plannen toelichten.

Alle aanvullingen van de fracties vormden volgens Buma nog een aardig lijstje. "Ik dacht dat alleen onze fractie nog een paar punten had, maar dan heb je uiteindelijk vier fracties die dat vinden. Dat hebben we dus echt even goed bekeken."

Ook Pechtold had het over voornamelijk "tekstueel" aanpassingen. Volgens Pechtold zijn de medisch-ethische thema's, waaraan zijn partij zoveel belang hecht, in het regeerakkoord goed overeind gebleven.

Maandagavond gingen de vier fracties al op hoofdlijnen akkoord met de tekst, maar er zijn nog een paar aanpassingen nodig.

Vooral de VVD-Kamerleden hadden veel tijd nodig om overtuigd te worden door Rutte. Tegen middernacht stemden de liberalen als laatste partij in.

Toelichting

Rutte, Buma, Pechtold en Segers geven na de presentatie van Zalm hun toelichting op de plannen.

Later in de week, waarschijnlijk donderdag, volgt het debat over het eindverslag van Zalm. Rutte zal dan als leider van de grootste partij worden aangewezen als formateur waarna hij zijn bewindsliedenploeg kan samenstellen.

Maandagvond maakten Buma en Pechtold bekend dat zij voor hun partij in de Tweede Kamer blijven. Segers liet dat al in een eerder stadium weten. De partijleiders willen zo de regie houden over de coalitie in het parlement die slechts rust op een smalle meerderheid van 76 zetels in de Tweede Kamer en 38 zetels in de Eerste Kamer.

De formatie is dinsdag met 209 dagen de langste ooit sinds Nederland een parlementaire democratie werd. Deze vier partijen spreken sinds 28 juni met elkaar.