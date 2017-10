Dijsselbloem mag aanblijven als eurogroepvoorzitter

Dijsselbloem mag zijn mandaat afmaken ondanks dat hij binnenkort geen minister meer is.

Dijsselbloem maakte het besluit zelf bekend na afloop van de eurogroep maandag in Luxemburg. Zijn werk en optreden is vaak door de andere Europese ministers geprezen. ''We hebben een heel goede voorzitter", zei de Fransman Bruno Le Maire. ''Jeroen wil graag aanblijven en ik denk dat het nu de beste optie is."

Ook zegt hij met de leiders van de nieuwe Nederlandse coalitie te hebben gesproken. "Ik voel me niet vrij daarover te praten. Maar laat ik het zo zeggen: als hun positie niet ondersteunend zou zijn dan had ik het misschien heroverwogen. Ik heb geen tegenaanwijzing gehad. Ik maak het gewoon af."

Stemming

Op 4 december gaat de eurogroep stemmen over een opvolger van Dijsselbloem. Twee weken van tevoren moeten de kandidaten zich hebben aangemeld. Dijsselbloem zei niet te weten hoe groot de animo is.

De demissionair minister werd 21 januari 2013 door zijn eurogroepcollega's als voorzitter gekozen, ondanks dat hij nog maar twee maanden in functie was. Op 13 juli 2015 werd hij herkozen. Als eurogroepvoorzitter is hij automatisch ook voorzitter van de raad van bestuur van het Europese steunfonds ESM.