Buma en Pechtold blijven voor hun partij in Tweede Kamer

Dat hebben Buma en Pechtold maandag laten weten. ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers liet eerder al weten in de Kamer te bijven als fractievoorzitter.

"Ik heb hem heel lang voor me uitgeschoven, maar de stabiliteit van de coalitie staat voorop", zei Pechtold. Hij stelt dat het belangrijk is dat ervaren Kamerleden in de Kamer blijven. Een rol als fractievoorzitter lijkt hem daarbij de beste optie.

Wel geeft Pechtold aan dat het hem leuk lijkt weer als bestuurder aan de slag te gaan. Met de keuze om fractievoorzitter te blijven verwacht hij meer tijd over te houden voor zijn gezin.

Buma zei dat er heel veel in het regeerakkoord zit wat voor zijn partij van belang is. "Ik vind het belangrijk om te laten zien dat de Tweede Kamer de plek is waar de bevolking wordt vertegenwoordigd. Dat is mijn taak en dat zal ik blijven doen", verklaarde Buma zijn besluit. De CDA'er zit sinds 2002 in de Tweede Kamer en werd in 2010 fractievoorzitter.

Pechtold is sinds 2006 leider van D66. Van 2005 tot 2006 was hij minister voor bestuurlijke vernieuwing en Koninkrijksrelaties in het kabinet Balkenende II. Vorig jaar liet hij weten de stoppen als leider van D66 als zijn partij na de verkiezingen niet in het kabinet zou komen.

Regeerakkoord

De onderhandelaars van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie maakten maandag bekend het eens te zijn geworden over een concept-regeerakkoord, dat dinsdag zal worden gepresenteerd. Pechtold spreekt van een "solide" akkoord. "Dit is mijn vijfde optie, maar wel míjn vijfde optie", zegt hij. "Ik ben er trots op dat dit gelukt is en dat het een evenwichtig en duurzaam akkoord is."

De formatie heeft in Nederland maar één keer eerder zo lang geduurd. Het record sinds de Tweede Wereldoorlog staat met 208 dagen op naam van het kabinet Van Agt in 1977. Dat aantal is maandag geëvenaard en wordt dinsdag verbroken.