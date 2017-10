Overzicht: Het regeerakkoord komt eraan, deze plannen lekten al uit

Dat er plannen naar buiten druppelen voor de presentatie van een regeerakkoord of bijvoorbeeld voor Prinsjesdag is niet ongebruikelijk. Partijen proberen daarmee het goede nieuws ruimte te geven in de media.

Ook wordt er 'strategisch' gelekt om bijvoorbeeld af te tasten hoe op bepaalde maatregelen wordt gereageerd. Is de publieke opinie kritisch, dan kan alsnog van het plan worden afgezien.

Bij de punten die afgelopen tijd naar buiten kwamen moet wel worden aangetekend dat geen enkele partij on the record de berichtgeving bevestigt. Daarbij wordt er niets gezegd over de onderwerpen waar ze waarschijnlijk niet zijn uitgekomen.

Neem bijvoorbeeld de nieuwe zzp-wet die al meerdere keren is uitgesteld. Of het nieuw pensioenstelsel waarover al jaren wordt gesproken. En wat willen de partijen met het gas uit Groningen? Over al die zaken blijft het vooralsnog stil in Den Haag.

Een overzicht van de nog niet officieel bevestigde plannen:

Kabinet

Er komen zestien ministers en negen staatssecretarissen.

Er komt een minister voor Landbouw en een minister voor Klimaat.

Belastingen

Het aantal belastingschijven wordt vanaf 2019 teruggebracht naar twee. Een inkomen tot 68.000 euro bruto per jaar, betaalt dan 37 procent. Daarboven wordt 50 procent belast.

De hypotheekrenteaftrek wordt verlaagd naar 39 procent, het lage tarief in het nieuwe belastingstelsel. Huizenbezitters worden gecompenseerd via een lager eigenwoningforfait, een fiscale bijtelling voor woningeigenaren.

Het lage btw-tarief wordt verhoogd van 6 naar 9 procent. Onder dit percentage vallen bijvoorbeeld de boodschappen, medicijnen, de kapper en de cultuur.

Er gaat meer geld naar de kinderopvangtoeslag, het kindgebonden budget en de kinderbijslag.

De winstbelasting voor bedrijven gaat omlaag. Het lage tarief voor de eerste 200.000 gaat van 20 naar 16 procent. Winst van boven de twee ton wordt voor 21 in plaats van 25 procent aangeslagen.

Het vermogen (spaargeld, aandelen, obligaties of een tweede woning) waarover je geen belasting hoeft te betalen, wordt verhoogd van 25.000 naar 30.000 euro per persoon. Voor fiscale partners geldt het dubbele bedrag.

Integratie en immigratie

Er komt geen nieuw kinderpardon.

Vluchtelingen met een verblijfsstatus hebben de eerste twee jaar geen recht meer op zorgtoeslag, huurtoeslag en bijstand. Daarvoor in de plaats krijgen ze hulp van de gemeente bij het integratietraject en wordt gezorgd voor voorzieningen.

Er komen meer afspraken zoals de Europese Unie die met Turkije heeft gemaakt om vluchtelingen in de regio op te vangen.

Er komen acht opvanglocaties (bed, bad, brood) verspreid over Nederland voor uitgeprocedeerde asielzoekers.

Klimaat

Er komt een klimaatwet waarmee de doelen uit het akkoord van Parijs worden gehaald. Specifieke afspraken over minder CO2-uitstoot komen in een nieuw Energieakkoord. Het huidige loopt in 2023 af.

Belasting op gas gaat omhoog, op elektriciteit omlaag.

Er komt een kilometerheffing voor vrachtverkeer.

Vliegen wordt met een extra belasting duurder.

Er wordt 100 miljoen euro uitgetrokken voor de isolatie van huizen.

Medisch-ethisch

Er worden vanuit de nieuwe regering geen nieuwe voorstellen gedaan voor de uitbreiding van de Euthanasiewet (voltooid leven).

Het stamcelonderzoek, ook bekend als de Embryowet, wordt uitgebreid.

En verder

Er gaat 2 miljard euro extra naar asfalt, openbaar vervoer en waterwegen en fietspaden.

Defensie krijgt er 1,5 miljard euro bij.

Er komt een vrijwillige maatschappelijke dienstplicht voor jongeren van achttien jaar en ouder van zes maanden. Zij krijgen na afronding een certificaat van voorrang voor banen bij de overheid.

Leraren van basisscholen krijgen er naast de al eerder toegezegde 270 miljoen euro nog eens bijna 500 miljoen euro bij.

Het leenstelsel voor studenten blijft bestaan, maar het collegegeld van het eerste jaar voor een hogeschool of universiteit wordt gehalveerd.

Loondoorbetaling bij ziekte voor werkgevers wordt verkort van twee naar één jaar.

Kinderen krijgen op school les over het Wilhelmus en moeten tenminste één keer het Tweede Kamergebouw en het Rijksmuseum bezoeken.

Iedere Nederlander krijgt op zijn achttiende een boekje over de geschiedenis van Nederland.