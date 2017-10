Regeerakkoord kabinet Rutte III dinsdag gepresenteerd

De formatieperiode heeft ruim 200 dagen geduurd en gaat richting een record. De onderhandelingen tussen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie zijn al sinds 28 juni gaande.

Maandag of dinsdag krijgen de volledige fracties die deel uitmaken van de coalitie de uitgewerkte plannen onder ogen.

Zodra de 76 Kamerleden van de nieuwe coalitie hebben getekend, is zoals gebruikelijk de informateur aan zet. Gerrit Zalm zal een dag later eerst een persconferentie geven. Daarna debatteert hij in de Tweede Kamer over zijn eindverslag. Dat kan in principe op dezelfde dag, maar daarvoor is hij afhankelijk van de planning van de Kamervoorzitter.

In dat debat zal VVD’er Mark Rutte als leider van de grootste partij worden aangewezen als formateur. Hij krijgt de opdracht de ministers en staatssecretarissen voor zijn nieuwe kabinet te vinden. In de praktijk gebeurt dit samen met de fractieleiders van de andere drie coalitiepartijen.

Koning

Als ook de kersverse bewindsploeg vervolgens instemt met het regeerakkoord, kan de koning aan de slag. Het is in de Grondwet zo geregeld dat staatssecretarissen en ministers door het staatshoofd worden benoemd en beëdigd.

Omdat de koning volgende week een driedaags bezoek aan Portugal brengt en Rutte verplichtingen heeft in Brussel, is het de verwachting dat de nieuwe regering in de week van 23 oktober op het bordes staat.