Staatssecretaris Klaas Dijkhoff tijdelijk minister van Defensie

Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) woensdag bekendgemaakt.

"De minister-president heeft de heer mr.dr. K.H.D.M. Dijkhoff voorgedragen bij Zijne Majesteit de Koning ter benoeming tot en beëdiging als minister van Defensie", aldus de RVD.

Dijkhoff is sinds maart 2015 staatssecretaris op Justitie, nadat Fred Teeven aftrad in verband met de Teevendeal. Daarvoor was hij Kamerlid voor de VVD.

De benoeming van Dijkhoff tot minister van Defensie is vrijwel zeker voor een aantal weken. Verwacht wordt dat eind deze maand de formatie wordt afgerond en een nieuw kabinet aantreedt.

Mortierongeluk

Hennis trad dinsdagavond af nadat de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) vorige week tot stevige conclusies kwam over fouten die zijn gemaakt door Defensie rondom een mortierongeluk in Mali afgelopen jaar. Hierbij kwamen twee militairen om het leven em raakte een derde zwaargewond.

"Ik ben politiek verantwoordelijk. Ik neem die verantwoordelijkheid ten volle", zei Hennis dinsdag tijdens het debat over de uitkomsten van het OVV-rapport. "Het stopt hier vandaag. Ik stop als minister van Defensie", zo maakte ze daarna bekend.

De raad stelt in het onderzoek dat Defensie ernstig tekort is geschoten in de zorg voor de veiligheid van de uitgezonden militairen. De mortiergranaten waren onveilig en de medische voorzieningen waren onvoldoende, zo concludeerde de OVV.