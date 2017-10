Begrip in Kamer voor 'onvermijdelijk vertrek' Hennis

Veel Kamerleden stelden respect te hebben voor het aftreden van Hennis, maar noemden het eveneens onvermijdelijk dat de VVD-politica opstapt.

"Ik denk dat de minister uiteindelijk de enige juiste conclusie heeft getrokken", zei CDA-Kamerlid Raymond Knops na afloop van het debat. Vooral het feit dat de minister de OVV-conclusies over de medische capaciteit in Kidal ter discussie stelde, zinde Knops niet.

Ook ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers heeft "heel veel respect" voor de manier waarop Hennis zich dinsdag in de Kamer verdedigde en haar verantwoordelijkheid nam. Segers wilde niet ingaan op de vraag of Hennis minister kan worden in het nieuwe kabinet van VVD, CDA, D66 en CU. Volgens hem was dat niet de kwestie van de avond.

Vanuit de SGP klinkt ook respect voor Hennis. ''De minister heeft eerst ten volle de verdediging ter hand genomen, maar er daarna blijk van gegeven dat dit onverteerbaar is en dat hier politieke gevolgen aan gegeven moesten worden'', zei partijleider Kees van der Staaij.

'Niet overtuigend'

GroenLinks-leider Jesse Klaver vond de verdediging van Hennis "niet overtuigend". Volgens Klaver nam ze wel de aanbevelingen, maar niet de conclusies over van het OVV-rapport. "Geen sterke verdediging", zo concludeerde Klaver.

Geert Wilders noemt het opstappen van minister Hennis onvermijdelijk. "Ze heeft het enige juiste besluit genomen dat ze had kunnen nemen", zegt hij. De PVV-voorman denkt ook niet dat de VVD-politica kan terugkomen in het volgende kabinet. Wilders stelde dat dit heel raar zou zijn.

Rutte

VVD-leider en demissionair premier vindt dat Hennis het debat "waardig heeft gevoerd" en respecteert haar besluit en dat van de Commandant der Strijdkrachten om op te stappen.

Rutte noemt Hennis, de nummer 2 op de VVD-lijst bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen, een goede collega. "Ik heb op missies gezien met hoeveel passie en betrokkenheid zij werkte voor de mannen en vrouwen van de Nederlandse krijgsmacht", aldus Rutte in een korte reactie.

Hij wilde niet zeggen of Hennis terugkeert in een volgend kabinet. Ook Hennis zelf beantwoordde daar geen vragen over vlak na het debat.