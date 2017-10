Minister Hennis trekt boetekleed aan in Mali-debat

Volg het vervolg van het debat in ons liveblog.

In media-optredens donderdag bij de NOS en RTL Nieuws is te zien hoe Hennis blijft vasthouden aan ingestudeerde woordvoeringslijnen. Reflecterend op haar uitspraken had zij liever anders gereageerd, zei ze dinsdagavond. "Je kunt het terecht knullig en tenenkrommend noemen", zei Hennis.

Volgens de minister probeerde zij recht te doen aan een hoeveelheid van verschillende zaken die fout zijn gegaan in de aanloop naar het ongeluk waarbij twee militairen om het leven kwamen en een derde zwaargewond raakte.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) concludeerde dat Defensie tekort is geschoten in de zorg voor de veiligheid van de uitgezonden militairen. "De conclusies komen keihard aan", zei Hennis. "Dit zijn gitzwarte dagen."

Terugkijkend concludeert de minister dat haar departement meer had kunnen doen.

Zwaar debat

Hennis voert het zwaarste debat uit haar politieke carriere. Er wordt nadrukkelijk rekening gehouden met een aftreden van de VVD-politica.

De kritiek uit de Kamer is dan ook stevig, en niet alleen van de oppositiepartijen. Ook de partijgenoot van minister Hennis, Han ten Broeke, spaarde de bewindsvrouw niet en zei dat de verantwoordelijkheid van Hennis zeker aan de orde is.

Net als meerdere partijen in de Kamer wil hij weten waarom pas vrijdag tot extra controles en een "operationele pauze'' is besloten, terwijl Defensie in juni al kennis had van het vorige week gepubliceerde rapport van de OVV over de kwestie.

Volgens Hennis is in de zomer besloten extra inspecties in Mali uit te voeren. De operationale pauze in de andere missiegebieden is ingelast na de onrust die is ontstaan na de publicatie van het rapport om de families van de uitgezonden militairen gerust te stellen.

Motie van wantrouwen

De PVV, de grootste oppositiepartij, vroeg Hennis om meteen op te stappen. Als zij dat niet snel doet tijdens het debat, dan zal de PVV een motie van wantrouwen indienen, aldus Gabriëlle Popken.

Ook anderen oordelen hard, waaronder de partijen van de beoogde nieuwe coalitie. Zo zei D66-Kamerlid Salima Belhaj dat het "structureel'' mis is bij Defensie en dat de organisatie consequent te weinig aandacht heeft voor de veiligheid van de eigen medewerkers.

CDA-Kamerlid Raymond Knops leest in het OVV-rapport een "aaneenschakeling van fouten'' gedurende tien jaar tijd. Volgens Joël Voordewind van de ChristenUnie is "het lerend vermogen van Defensie ver te zoeken."

Thierry Baudet van Forum voor Democratie verscheen in een halve militaire outfit achter het spreekgestoelte. Baudet wil met zijn verkleedpartij duidelijk maken dat de militaire uitrusting niet deugt. Volgens hem kopen militairen op missie zelf materiaal omdat Defensie geen goede spullen zou meegeven.

Baudet kondigde ook aan in de tweede termijn met een motie van wantrouwen te komen.