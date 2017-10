Eerste Kamer stemt tegen plan verlenging van termijn voor Nederlanderschap

Staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Veiligheid en Justitie), die het voorstel verdedigde, reageerde na afloop teleurgesteld.

Vorige week werd duidelijk dat de PvdA tegen was. Daardoor was de steun van 50PLUS nodig. Senator Jan Nagel van die partij hield politiek Den Haag lang in spanning, maar keerde zich uiteindelijk toch tegen het oprekken van de termijn.

Voor Nagel was vooral belangrijk dat Nederlanders die gehuwd zijn met een buitenlandse partner ''niet het naturalisatieproces vanuit het buitenland kunnen laten verlopen, maar dat de buitenlandse partner eerst drie jaar in Nederland moet wonen''. Volgens 50PLUS-senator heeft zijn partij hier honderden brieven over ontvangen.

Gezonde tegenzin

Vorig jaar stemde de PvdA in de Tweede Kamer nog wel voor, zij het met gezonde tegenzin. De langere naturalisatietermijn was een uitdrukkelijke wens van coalitiepartner VVD. Uiteindelijk stemden dinsdag in de Eerste Kamer alleen de fracties van de VVD, PVV, CDA en SGP voor verlenging.

Het kabinet kwam eind 2013 met het voorstel. Het verlengen van de naturalisatietermijn zou ervoor moeten zorgen dat buitenlanders beter kunnen integreren en participeren in de samenleving.