Boete dreigt voor NS en ProRail na weer slechte prestaties HSL

Ze deelde eerder al boetes uit en onderzoekt of ze de spoorverbinding aan concurrenten wil gunnen.

De Intercity Direct die op het traject rijdt, had in de eerste zes maanden van 2017 zo vaak vertraging dat opnieuw een boete dreigt. Dijksma "verwacht van NS en ProRail dat zij er alles aan zullen blijven doen om zich in de tweede helft van dit jaar te revancheren", schrijft ze aan de Tweede Kamer.

Maar de twee bedrijven hebben de bewindsvrouw laten weten dat ze niet durven te beloven dat er in het restant van dit jaar genoeg verbetert.

Om de reizigers tegemoet te komen, betalen die buiten de spits binnenkort geen toeslag meer om met de Intercity Direct te reizen. De regeling gaat nog voor het eind van het jaar in en wordt betaald uit de boetepot. Tot die - na een maand of drie, schat Dijksma - leeg is.

Dijksma trekt verder 60 miljoen euro uit om de infrastructuur van de HSL te verbeteren.