Delen van vertrouwelijke gegevens Belastingdienst bleek geen lek

In juni meldde Wiebes aangifte te hebben gedaan naar aanleiding van een datalek bij de de Belastingdienst. Hij meldde toen dat er in zeker tien gevallen onzorgvuldig met persoonsgegevens is omgegaan. In een geval was er aangifte bij justitie gedaan.

Medewerkers namen gegevens mee naar huis om daar verder te kunnen werken, hoewel dat niet mocht. Inmiddels is de toegang tot persoonsgegevens aangescherpt. Ook zijn medewerkers en leidinggevenden op het matje geroepen. De relatie met de betrokken externe medewerkers is beëindigd.

Het betrof medewerkers van de afdeling Data & Analytics en haar voorganger. De medewerkers hadden te veel autonomie en de leiding schoot tekort. ''Gebleken is dat sprake was van een met medeweten van het mana­gement ontstane werkwijze'', aldus Wiebes.