Hennis biedt nabestaanden van omgekomen militairen excuses aan

Hennis heeft vrijdag, een dag na het uitkomen van een hard onderzoeksrapport over de fouten die tot het ongeluk hebben geleid, met hen gebeld.

Hennis belde met Greetje Groenbroek, de moeder van de 29-jarige Henry Hoving, en met de vader van Kevin Roggeveld (24), bevestigt het ministerie na berichtgeving van RTV Noord. Groenbroek toonde zich vorige week teleurgesteld dat de legertop noch Hennis contact hadden gezocht met de nabestaanden.

De nabestaanden willen naar de rechter stappen. Ze verwijten Defensie dood door schuld omdat de oefengranaat die Hoving en Roggeveld fataal werd niet veilig was.

Onder vuur

Een rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over het ongeval in Mali constateerde dat Defensie flink in gebreke is gebleven. De mortiers waren onveilig en hadden nooit gebruikt mogen worden. Defensie had dit moeten weten.

Het is niet de eerste maal dat Hennis onder vuur ligt. Ook commando's willen naar de rechter stappen vanwege een dodelijk ongeval op een schietbaan van Defensie in Ossendrecht. Ook in dit geval had Defensie niet goed op de veiligheid gelet, stelde een onafhankelijk rapport over de zaak.