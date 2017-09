Dijksma gaat omwonenden Lelystad Airport betrekken bij besluitvorming

Bij de komende consultatieronde, die tot november is geopend, wordt naast de inbreng van de luchtruimgebruikers ook die van de bewoners meegewogen. Daarna neemt Dijksma een besluit en informeert ze de Tweede Kamer.

"Dat is nog niet eerder zo gebeurd", zei Dijksma donderdag in de Kamer in een debat over regionale vliegvelden. Volgens de bewindsvouw zijn er bewoners met veel specifieke kennis van zaken. Tot nu toe kregen omwonenden aan het eind pas inspraak.

Dijksma signaleerde dat bewoners "niet op voorhand gelukkig zijn" met de rol die zij tot nu toe hebben. Omwonenden, vaak verenigd in actiecomités, voelen zich niet serieus genomen bij de besluitvorming van de totstandkoming van het nog te bouwen Lelystad Airport.

Petitie

Onlangs overhandigden de actiegroepen HoogOverijssel, Red de Veluwe en Laagvliegroutes Nee! gezamenlijk een petitie aan de Tweede Kamer. Zij vrezen voor te veel overlast van de vliegroutes van en naar het vliegveld in Lelystad.

Bovendien vinden de bewoners dat ze voor voldongen feiten staan, te weinig informatie krijgen en geen invloed hebben op besluitvorming.

Vanaf 2 oktober wordt een internetconsultatie door het ministerie van Infrastructuur en Milieu geopend. Daarna wordt de balans opgemaakt.

Vakantievluchten

Lelystad Airport gaat 1 april 2019 open. Het is de bedoeling dat er vakantievluchten van Schiphol worden overgenomen, zodat dat vliegveld zich meer kan concentreren op intercontinentaal vliegverkeer.

Er is afgesproken dat Schiphol tot en met 2020 mag groeien tot maximaal 500.000 vliegbewegingen (starten en landen) per jaar, maar dat aantal wordt waarschijnlijk dit jaar al bereikt. In eerste instantie krijgt Lelystad 10.000 vliegbewegingen, dat moeten er op termijn 45.000 per jaar worden.

Ondoordacht

Schiphol kwam woensdag met een eigen studie naar buiten waaruit zou blijken dat er nog ruimte voor groei is. De luchthaven zou ruim onder de afgesproken norm van de geluidsbelasting blijven.

Dijksma noemde dat bericht donderdag "ondoordacht". "Zo ontstaat het beeld dat Schiphol oneindig kan groeien en de bouw van Lelystad Airport niet nodig is. Dat is niet zo", verzuchtte Dijksma.

Ze vindt het niet verstandig dat het bedrijf aan de vooravond van een debat deze informatie publiceert. Dat heeft Dijksma Schiphol-baas Jos Nijhuis ook laten weten. "Nu ben ik eerst weer tien minuten bezig om dat verhaal te nuanceren", aldus Dijksma.

Herindeling

GroenLinks, SP en Partij voor de Dieren stellen de openingsdatum van 2019 ter discussie. Deze partijen zien liever eerst meer toezeggingen om mens en milieu beter te beschermen tegen het extra vliegverkeer.

VVD, CDA en D66 zijn met name kritisch over de herindeling van het luchtruim. Dat proces is niet eerder afgerond dan 2023 omdat er een "complexe en zeer tijdsintensieve opgave" moet worden doorlopen, zei Dijksma.

Toch vinden de partijen dat te laat. "Die herindeling had er al moeten zijn. Er is onvoldoende gebeurd de afgelopen jaren", zegt VVD-Kamerlid Barbara Visser. CDA'er Martijn van Helvert wil weten of Dijksma dit proces nog kan versnellen, maar zijn oproep was tevergeefs.

De PVV wil graag dat Corendon bepaalde privileges krijgt, omdat dit een Nederlands luchtvaartbedrijf is. "Eigen airline eerst", riep PVV-Kamerlid Dion Graus. Maar volgens Dijksma is dat onverenigbaar met de mededingingsregels van de Europese Unie.