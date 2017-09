Tweede Kamer stemt in met spoedwet bevriezing eigen risico

De formerende partijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie lieten vorige week weten het eigen risico voor 2018 toch niet met 15 euro van 385 euro naar 400 euro te willen verhogen. Omdat de zorgrekening toch moet worden betaald, wordt daarom de zorgpremie waarschijnlijk met een jaarbedrag van 10 euro verhoogd.

Het gaat voorlopig om een eenmalige ingreep. Wat het beleid voor de komende jaren zal zijn, is niet bekend omdat de partijen nog steeds aan het formeren zijn. De partijen grijpen nu naar een spoedprocedure, omdat de wet voor 1 oktober in het Staatsblad moet worden gepubliceerd.

De hoogte van het eigen risico heeft invloed op de premies voor de basisverzekering die zorgverzekeraars uiterlijk 12 november moeten bekendmaken.

De nieuwe oppositiepartijen zijn niet te spreken over de spoedprocedure. Zij spreken van een "politieke truc" en vinden het voorstel een "sigaar uit eigen doos". Omdat de partijen in principe wel blij zijn dat het eigen risico volgend jaar niet stijgt, stemden zij in met het wetsvoorstel. Alleen Denk stemde tegen.

Heikel

Op het Binnenhof is de verlaging van het eigen risico al sinds de verkiezingen in maart dit jaar een heikel thema. Een meerderheid van de partijen in de Kamer wil de eigen bijdrage aanpakken. Partijen als de PVV, SP, GroenLinks, PvdA en 50plus willen het eigen risico afschaffen, terwijl partijen als het CDA en de ChristenUnie in hun verkiezingsprogramma een verlaging van 100 euro voorstellen.

Deze voorstanders van de afschaffing of verlaging zien het eigen risico als een maatregel die mensen ervan weerhoudt om naar de dokter te gaan, omdat ze het niet kunnen betalen. Een bezoek aan de huisarts valt overigens niet onder het eigen risico.

VVD en D66 willen blijven vasthouden aan het eigen risico. Zij wijzen op de alsmaar groeiende kosten van de zorg en zien het eigen risico als een middel dat mensen er goed over laat nadenken of zij wel echt naar de dokter moeten. Zij voegen daaraan toe dat mensen die het niet kunnen betalen kunnen rekenen op de zorgtoeslag of zelfs gemeentelijke bijstand. Ook kan de zorgrekening gespreid betaald worden.

Bovendien kost de afschaffing van het eigen risico ruim 4 miljard euro die op een of andere manier toch betaald moet worden. Dat zou neerkomen om een nog hogere zorgpremie of belastingverhogingen.

Compensatie

De nieuwe oppositie stelde maandag nog voor om de premieverhoging te compenseren met een extra bijdrage van de overheid, maar dat voorstel kon niet op de steun van de formerende partijen rekenen. Het zou namelijk neerkomen op een bijdrage van 140 miljoen wat uiteindelijk ook gewoon gemeenschapsgeld is en dan niet via de premie, maar gewoon via de belastingen zal worden betaald.

Demissionair minister Edith Schippers (Volksgezondheid) zei voor aanvang van het debat: "Je kunt lang discussiëren of je het eigen risico via de premie betaalt of via de belastingbetaler. Dat is uiteindelijk hetzelfde."

Zij ziet daarom ook niets in het voorstel van de oppositie, maar ook het plan van de formerende partijen kan haar niet bekoren. In het radioprogramma Met het oog op morgen kwalificeerde zij het voorstel als "symboolpolitiek". "Het zijn communicerende vaten; wij betalen het gewoon met zijn allen", aldus Schippers.

Dat zij uiteindelijk de minister is die het wetsvoorstel door de Kamer krijgt, heeft ermee te maken dat zij demissionair minister is en de formerende partijen nog steeds niet tot een akkoord zijn gekomen.

DSW

Zorgverzekeraar DSW maakte eerder op de dag als eerste zorgverzekeraar de premie en het eigen risico bekend. Tegen de verwachting in dalen die bij de zorgverzekeraar. De premie gaat met 6 euro op jaarbasis omlaag en het verplichte eigen risico gaat van 385 euro naar 375 euro.

Het demissionaire kabinet raamde de kosten in de Miljoenennota nog hoger in, met een kanttekening dat het op ramingen gaat die nog hoger of lager kunnen uitvallen.