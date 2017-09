Wilders wil oud-Kamerlid Taverne laten horen in zaak 'minder Marokkanen'

Aanleiding is het boek van oud-VVD-Kamerlid Ybeltje Berckmoes-Duindam, waarin staat dat Taverne het oneens was met de veroordeling van de PVV-leider door de rechtbank Den Haag vorig jaar.

Dat zou Taverne echter niet in een debat over de vrijheid van meningsuiting hebben mogen zeggen van de VVD-fractie, omdat dit Wilders voor de verkiezingen in de kaart zou kunnen spelen. Wilders noemt dit ''schokkend''.

Wilders laat weten dat hij met zijn advocaat Geert-Jan Knoops heeft overlegd en dat die het gerechtshof zal vragen om Taverne onder ede te horen. Volgens de PVV-leider is de mening van Taverne bijzonder relevant, omdat de VVD de regeringspartij is die zowel de premier als de minister van Justitie levert.

Veroordeling

In het boek van Berckmoes, als Kamerlid zelf onzichtbaar, staat dat Taverne vond dat de veroordeling ''niet past in hoe de wet volgens de VVD geïnterpreteerd dient te worden''.

In een interne notitie voor de fractievergadering zou Taverne volgens Berckmoes hebben geschreven: ''Nationaliteit is geen ras en daarom is er geen wettelijke grond op basis waarvan Wilders veroordeeld had mogen worden. Ook heeft de rechtbank betoogd dat een speech op een verkiezingsbijeenkomst zoals Wilders die hield, in het geheel geen bijdrage is aan het publieke debat in Nederland. Ik ben het daar niet mee eens.''

Volgens Berckmoes kreeg niemand buiten de fractievergadering van de VVD die kritiek te horen, omdat toen Wilders vorig jaar hoog in de peilingen stond er ''geen enkel woord mocht klinken dat ook maar een beetje positief was over Wilders.''