Formerende partijen willen eigen risico in 2018 niet verhogen

"De vier onderhandelende fracties VVD, CDA, D66 en CU hebben mij als informateur verzocht aan u over te brengen dat zij graag zouden zien dat het verplichte eigen risico uit hoofde van de Zorgverzekeringswet in 2018 niet wordt verhoogd ten opzichte van 2017", schrijft Zalm in een brief aan de Kamer.

De Kamer had de onderhandelaars eerder op de dag om duidelijkheid gevraagd over de verhoging.

De formerende partijen willen een spoedprocedure in gang zetten zodat de verhoging van 15 euro voor 2018 niet doorgaat. De benodigde wetswijziging moet voor 1 oktober rond zijn. De hoogte van het eigen risico heeft invloed op de premies voor de basisverzekering die zorgverzekeraars uiterlijk 12 november moeten bekendmaken.

Verlaging

Een deel van de Tweede Kamer dringt al langer aan op de verlaging van het eigen risico. Partijen zoals GroenLinks, SP, PvdA en PVV willen af van de eigen bijdrage in de zorg. De formerende partijen CDA en ChristenUnie willen het eigen risico niet afschaffen, maar wel verlagen.

D66 en VVD tornen liever niet aan het eigen risico. Volgens de voorstanders is het eigen risico nodig om de zorg betaalbaar te houden. Uit de Miljoenennota, die dinsdag werd gepresenteerd, is gebleken dat de zorg ook dit jaar weer duurder wordt, en dus het eigen risico wordt verhoogd. Dat heeft onder andere te maken met de verhoging van de lonen in de zorg en de prijsstijgingen van medicijenn.

Tegenstanders zien dat mensen met een kleine beurs juist zorg mijden, omdat zij het eigen risico niet kunnen betalen.

Uitzonderingen

Verzekerden betalen voor zorg uit het basispakket dit jaar de eerste 385 euro zelf. Volgend jaar zou dat 400 euro worden. Bepaalde zorg uit het basispakket valt daar niet onder.

Zo worden bijvoorbeeld de kosten voor een bezoek aan de huisarts of huisartsenpost, verloskundige zorg, kraamzorg en wijkverpleging door verzekeraars vergoed.