Minister Dijsselbloem wil noodremprocedure voor zorguitgaven

Dat zegt hij in woensdag een interview met het Het Financieele Dagblad.

Den Haag werd dit jaar overvallen door de extra kosten voor verpleeghuiszorg die het onverwachte gevolg waren van een wettelijke norminstelling voor de kwaliteit die in handen was gelegd van het Zorginstituut.

''Wat me ten principale zorgen baart is dat we een wet hebben gemaakt die zo'n grote beslissing uit handen van de politiek haalt en de budgetverantwoordelijkheid helemaal loskoppelt van de mensen die de kwaliteitsnormen mogen vaststellen", aldus Dijsselbloem.

"Want de politiek is wel verantwoordelijk en aanspreekbaar op zoveel geld. En er is niets zo erg als een politicus die zegt: ik ga er niet over. Je zou boven een bepaald bedrag toch een noodremprocedure moeten inbouwen, zodat de politiek het nog een keer kan wegen."

Staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid) besloot een aantal jaar geleden om de kwaliteitsnormen bij het Zorginstituut neer te leggen na aanhoudende kritiek op de staat van de verzorgingshuizen.

Later bleek dat het kabinet zich daarmee juridisch had vastgelegd aan deze normen en het bijbehorende kostenplaatje. Komende jaren loopt dit bedrag op tot 2,1 miljard die er extra naar de verpleeghuiszorg moet.