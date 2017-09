Dijsselbloem spreekt van 'zinderende reis' als minister

"Het zit erop", schrijft Dijsselbloem in de dinsdag gepubliceerde Miljoenennota.

"Op het persoonlijk vlak is het voor mij en mijn medewerkers op Financiën een zinderende reis geweest."

"Politiek was het een unieke ervaring, leerzaam en inspirerend. Het belang van samenwerking zoeken, niet uit zwakte maar uit overtuiging, is hopelijk een inzicht dat ook door onze opvolgers wordt gedeeld", schrijft de bewindsman.

"We hebben niet gebouwd met waaihout maar met hardhout. Dat telt. Dat heeft een prijs en een waarde. De prijs die je als minister betaalt is deels persoonlijk en deels politiek. Het eerste is niet meer in te halen, het tweede wel", aldus Dijsselbloem.

"Je bent veel van huis weg, dus je mist dingen", zei Dijsselbloem daar later over voor de camera van de NOS. "Mijn bejaarde ouders zijn in zekere zin verwaarloosd door mij. Ik heb ook kinderen".

Mini-minister

Dijsselbloem had bij het aanbieden van 'het koffertje' in de Tweede Kamer, met daarin de Miljoenennota, veel aandacht voor de houdbaarheid van de overheidsfinanciën voor de lange termijn.

De 12-jarige Haci Nuh uit Rotterdam stond daar symbool voor. Hij mocht Dijsselbloem naar de Tweede Kamer vergezellen als 'mini-minister' en zat in hetzelfde deftige pak naast hem in het vak dat normaliter is gereserveerd voor de kabinetsleden: Vak K.

"Ik heb alvast mijn opvolger meegenomen, die van over dertig jaar", zei Dijsselbloem. "Als je bezig bent met de toekomst en de uitgaven van het land, moet je oog hebben voor de kinderen."

Dat betekent dat de dijken, ziekenhuizen en de sociale zekerheid ook voor de toekomst betaalbaar moeten blijven, zonder dat Haci daar later de belasting voor moet verhogen of voor moet bezuinigen.

Gezond

Dijsselbloem benadrukt met name de gezondheid van de overheidsfinanciën. Onder zijn ministerschap is het begrotingstekort in 2012 omgeslagen naar een overschot volgend jaar van 0,8 procent van het bruto binnenlands product, ruim 6 miljard euro.

Hoewel er weer geld kan worden uitgegeven, levert het demissionaire kabinet een beleidsarme begroting voor volgend jaar. Het is aan een nieuw kabinet waar VVD, CDA, D66 en ChristenUnie aan werken om een duidelijke koers te bepalen.

Voor volgend jaar wordt er in ieder geval extra geld uitgegeven aan de koopkracht voor uitkeringsgerechtigden en gepensioneerden (425 miljoen), lerarensalarissen (270 miljoen), hoger aantal leerlingen en studenten (223 miljoen), veiligheid (116 miljoen), Belastingdienst (75 miljoen), NVWA (25 miljoen) en verpleeghuizenzorg (435 miljoen).

Lekken

Veel cijfers lekten vrijdag al uit. De staatsschuld daalt, net als de werkloosheid. In koopkracht gaan alle groepen erop vooruit. Dat betekent overigens niet dat iedereen er meer geld bij krijgt in 2018. Het ministerie van Sociale Zaken berekende dat van alle huishoudens 82 procent erop vooruit gaat, bij 18 procent blijft de koopkracht gelijk of duikt zelfs in de min.

Dijsselbloem heeft tot slot een advies voor zijn opvolgers: "Als het lukt in samenwerking lastige stappen voorwaarts te nemen, kan een kabinet succesvol zijn. Het eindoordeel is aan de geschiedenis. De Kamer en een nieuw kabinet zijn aan zet."