'Interview met Teeven over bezuiniging advocatuur schadelijk voor regering'

Blok (Veiligheid en Justitie) reageert op een artikel in De Groene Amsterdammer in mei van dit jaar waarin oud-staatssecretaris Teeven eerder dit jaar aan het woord kwam.

''Het is een andere manier om hetzelfde effect te bereiken. Als je aan een advocaat niet al te veel tijd geeft om aan een verdachte te besteden, dan wordt het ook niet zo veel, die verdediging'', zo werd VVD'er Teeven in mei geciteerd over de bezuinigingen.

Op de uitspraken kwam hevige kritiek, ondanks het feit dat Teeven volhield dat hij verkeerd was geciteerd. Minister Blok wilde eerder niet ingaan op wat Teeven zou hebben gezegd, behalve dat het nooit de bedoeling is geweest om door bezuinigingen meer verdachten achter de tralies te krijgen.

Dubbele bedoelingen

Blok benadrukt ook nu dat - zelfs al zou Teeven persoonlijk andere motieven hebben gehad - dubbele bedoelingen met de bezuinigingen verder nooit ter sprake zijn gekomen op het ministerie. In antwoorden op vragen van partijen in de Tweede Kamer zegt hij verder dat de integriteit van zijn ambtenaren ''zeer ten onrechte'' in twijfel is getrokken door de publicatie en de twijfels die daardoor ontstonden.

De Groene Amsterdammer is altijd volledig achter het artikel blijven staan. Auteur Henri Beunders zei destijds tegenover de Volkskrant dat hij ervoor instaat dat Teeven de uitspraak op deze manier heeft gedaan. "Hij wist dat ik dit in De Groene ging publiceren. Ook is het artikel op meerdere manieren aan hem voorgelegd."

Naar eigen zeggen heeft Teeven ook geen interview gegeven. Wel zou Teeven achtergrondgesprekken hebben gevoerd met Beunders. "Maar dit bewuste artikel heeft hij nooit aan mij voorgelegd", aldus Teeven tegen EenVandaag. Hij zei juridische stappen te overwegen, maar hier is tot nu toe geen vervolg aan gegeven.