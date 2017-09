Centraal Planbureau bekijkt plannen formatie

Een groot deel van de afspraken tussen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie is naar het onderzoeksinstituut gestuurd.

Ingewijden bevestigden zaterdagmiddag berichtgeving van De Telegraaf. Het CPB gaat bekijken wat de voorstellen voor (financiële) gevolgen hebben. De plannen uit het toekomstige regeerakkoord kunnen dan nog worden aangepast.

De doorberekening door het CPB is de volgende stap in de formatie. D66-onderhandelaar Alexander Pechtold zei vrijdag al dat het einde van de formatie in zicht is, hoewel "er nog het nodige te doen is".