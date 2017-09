Politieke Prinsjesprijs voor drie oud-Kamerleden

De jury roemt de inspirerende wijze waarop zij het beroep van volksvertegenwoordiger hebben vervuld.

Door de prijs dit jaar aan deze drie toe te kennen spreekt de jury ook waardering uit voor de andere oud-Tweede Kamerleden ''die veelal buiten het zicht van de camera onverdroten hun werk deden'' en in maart plaatsmaakten.

De prijs wordt sinds 2013 uitgereikt aan een politicus ''die in optreden of handelen van bijzondere betekenis is of is geweest voor het gezag van het parlement en voor de vitaliteit van de parlementaire democratie van Nederland''. Vrijdag wordt bekend wie de Prinsjesboekenprijs, voor het beste politieke boek, krijgt.

Eerder ging de prijs naar Gerdi Verbeet en Jacqueline Biesheuvel (2013), Wouter Koolmees, Carola Schouten en Elbert Dijkgraaf (2014), senator Roel Kuiper (2015) en naar Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt (2016).