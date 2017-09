EU dringt aan op sluiten detentiecentra voor migranten in Libië

De behandeling van migranten in Libische detentiecentra is onmenselijk en onaanvaardbaar. De EU dringt er daarom bij de autoriteiten in Libië op aan dat ze worden gesloten als er geen verbetering komt, zei EU-buitenlandchef Federica Mogherini dinsdag in een debat in het Europees Parlement in Straatsburg.