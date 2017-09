Kamer geeft opdracht om fipronil-affaire breder te onderzoeken

Ze moet ook nagaan of de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) na een waarschuwing voor een misstand voortaan verder moet kijken dan enkel of de volksgezondheid in het geding is. Als de dienst dat had gedaan was misschien eerder boven water gekomen dat eieren met het giftige fipronil waren besmet, denkt de Kamer.

Sorgdrager zoekt uit hoe de fipronilcrisis heeft kunnen ontstaan en hoe zulke schandalen in het vervolg kunnen worden voorkomen. Het kabinet zegt de Kamer graag te laten meedenken over de vragen waarop Sorgdrager een antwoord moet vinden. De Kamer wil nu weten of de NVWA eerder had ingegrepen als de dienst bijvoorbeeld ook had gewaakt voor nadelige economische gevolgen, verlies van consumentenvertrouwen en over het dierenwelzijn.

De NVWA werd al vorig najaar gewaarschuwd dat er op kippenboerderijen fipronil werd gebruikt. Omdat de dienst meende dat het bestrijdingsmiddel tegen bloedluizen niet in eieren terechtkwam, greep hij niet in. De zaak werd als een verdenking van fraude overgedragen aan justitie.

De Kamer vindt ook dat de inspecteurs van de NVWA beter thuis moeten zijn in de wet. Op voorstel van PVV'er Dion Graus vraagt de Kamer aan het kabinet het lesprogramma voor NVWA-personeel te verbeteren.