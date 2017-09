Bay volgt Le Pen op als medevoorzitter ENF-fractie in Europees Parlement

De 39-jarige Bay is sinds 2014 secretaris-generaal van het populistische Front National en kreeg in Straatsburg een ruime meerderheid achter zich. Le Pen is verkozen in de Franse Assemblée Nationale en zit daarom niet langer in het Europees Parlement.

Ook partijen als het Vlaams Belang, de Duitse AfD, de Vijfsterrenbeweging en Lega Nord uit Italië en de Oostenrijkse Vrijheidspartij maken deel uit van de EFN-fractie, die in totaal veertig leden telt.