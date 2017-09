GroenLinks, SP en PvdA willen gelijke voorwaarden voor payrollers

De partijen dienen daar dinsdag de eerste schetsen van een initiatiefwet voor in.

"Te lang hebben we in Nederland toegestaan dat mensen minder loon, minder vakantie en minder pensioen krijgen voor precies hetzelfde werk", zegt GroenLinks-Kamerlid Zihni Özdil.

"Het moet afgelopen zijn met de talloze constructies die bedacht worden om werknemers de rekening te laten betalen van werkgevers die uit zijn op zo laag mogelijke personeelskosten", vindt SP'er Bart van Kent.

PvdA-Kamerlid Gijs van Dijk: "Twee mensen met hetzelfde werk moeten gewoon allebei dezelfde arbeidsvoorwaarden krijgen."

Ongelijk

Op dit moment werken in Nederland ongeveer tweehonderdduizend mensen via een payrollconstructie. Voor werkgevers kan dat prettig zijn, omdat zij zo de administratieve lasten uitbesteden. Ook zijn zij flexibeler omdat er geen sprake is van een vast dienstverband.

Maar de linkse partijen in de Kamer waarschuwen dat werknemers die worden ingehuurd via een payrollbedrijf achterblijven in loon en arbeidsvoorwaarden vergeleken met hun collega's in vaste dienst.

GroenLinks, SP en PvdA willen payrolling overigens niet verbieden. Het gaat de partijen er alleen om dat de zogenoemde payrollers dezelfde behandeling krijgen als de werknemers van het bedrijf waar zij voor werken.

De PvdA riep het kabinet in 2014 al op om payrollers dezelfde arbeidsvoorwaarden te geven als hun collega's met een vast contract.

Demissionair minister van Sociale Zaken en PvdA-leider Lodewijk Asscher liet vorig jaar in zijn functie als minister nog weten dat payrollconstructies niet worden verboden. Hij laat een definitief oordeel hierover aan het volgend kabinet.

Verbieden

De vakbonden gaan een stap verder. Onder andere FNV en CNV pleiten geregeld voor het verbieden van payrolling.

De branchevereniging voor uitzendbureaus (ABU) ziet payrolling juist als oplossing voor de onzekerheid die zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers) ervaren sinds het invoeren van de nieuwe zzp-wet.

Uit vrees voor boetes en naheffingen zijn opdrachtgevers huiveriger geworden om zelfstandigen aan te nemen. Overigens is handhaving van de nieuwe wet om die reden uitgesteld tot 1 juli 2018.

Volgens de Volkskrant is het voor het eerst dat GroenLinks, SP en PvdA gezamenlijk een initiatiefwet indienen. SP-leider Emile Roemer riep via NU.nl al op om de deur naar linkse samenwerking open te zetten.

Oneerlijke concurrentie

Evert Verhulp, hoogleraar arbeidsrecht aan de Universiteit van Amsterdam, begrijpt dat GroenLinks, SP en PvdA payrolling aan banden wil leggen. "Payrollbedrijven kunnen goedkope arbeid aanbieden. Dat is oneerlijke concurrentie."

Vorig jaar november oordeelde de Hoge Raad dat payrollers in feite hetzelfde zijn als uitzendkrachten. Daarmee wordt het voor werkgevers nog aantrekkelijker om met payrollconstructies te werken, omdat de uitzendbranche een soepeler ontslagrecht kent.

Het kan voor werkgevers ook een groot verschil maken in de pensioenlasten. Die zijn voor uitzendkrachten een stuk lager dan voor mensen met een vast contract.

Verhulp brengt in herinnering dat de Hoge Raad in zijn uitspraak ook heeft meegewogen dat uitzendorganisaties een belangrijke functie op de arbeidsmarkt hebben; namelijk het bieden van werk met uitzicht op een vast dienstverband.

Die bemiddeling tussen werknemer en werkgever hebben payrollbedrijven niet, vindt Verhulp. "Payrollbedrijven eten van twee walletjes. Ze bemiddelen niet, maar mogen wel gebruikmaken van het soepelere ontslagrecht", aldus de hoogleraar.