Campagne-update: Rutte in het nauw

Moedeloos zat premier Mark Rutte gisteren bij Pauw en Jinek. Halverwege het programma zochten woedende Groningers de confrontatie met de lijsttrekker van de VVD.

Zij zijn woest op de premier vanwege de Groningse gasboringen. "Rutte heeft ons zes jaar lang uitgezogen", zei een woedende Groninger. Hij werd ondersteund door zijn provinciegenoten die "gas terug!" schreeuwden en bordjes omhoog hielden met "not my premier".



Rutte had zichtbaar moeite met de ontstane situatie, maar bleef kalm. Hij zei de woede van de Groningers te begrijpen en noemde de gaswinning een "nachtmerrie". Het hielp niets en maakte de Groningers alleen maar bozer.

Daarnaast gaf hij aan dat er alles aan gelegen is om de gaswinning terug te brengen. Maar Rutte stelde ook dat het dichtdraaien van de gaskraan gevolgen heeft voor heel Nederland: "Dan zit heel Nederland in de kou."



Daar kwam voor Rutte nog bij dat in het AD van binnenuit wordt gemopperd op de premier. "Rutte had besloten zijn premierspak aan te trekken, maar hij vlamde niet. Hij had met veel meer passie kunnen spreken", aldus een anonieme VVD'er.

Asscher

De gamechangers kwamen er niet voor Lodewijk Asscher in het Carré-debat en de andere partijen hadden veelzeggend weinig oog voor de PvdA-leider.

In een interview met NU.nl speelt hij deze ochtend een nieuwe kaart. Volgens hem gaat de grote groep zwevende kiezers komende dagen kijken naar de personen die regeerwaardig zouden zijn.

"Als je meeweegt dat in de laatste dagen pas de vraag gaat spelen 'Wie vertrouw ik het toe?' en 'Wie zijn mensen die het kunnen, die zich bewezen hebben en rustig blijven als het spannend is?'. Dat kan in ons voordeel werken."

Sterker nog, in het interview stelt Asscher dat hij nog steeds denkt dat de PvdA de grootste partij kan worden.

Volgens de Peilingwijzer staat de PvdA op dit moment op een verlies van ongeveer twintig zetels. Asscher heeft nog iets meer dan een week om het tij te keren. Mocht hij daar niet in slagen, dan blijft hij partijleider. Dat zei Asscher in een radio-interview op de zender Stand.nl.

Nieuwe peiling

Vanmiddag zal voor het eerst blijken of het Carré-debat effect heeft gehad op de peilingen. Dan presenteert EenVandaag de eerste peiling die is gehouden ná het debat.

Matroos

Gisteren zat de meest besproken persoon van het debat van zondag, interviewster Diana Matroos, bij RTL Late Night. Ze reageerde daar op alle kritiek op haar optreden.

Ze werd daarbij ondersteund door hoofdredacteur Harm Taselaar. Ze stond achter haar handelswijze, omdat ze antwoorden wilde op haar vragen en het nu eenmaal het concept was om een spervuur aan vragen in korte tijd te doen. Wel wilde ze naar aanleiding van de kritiek het debat goed evalueren.

Premiersdebat

Volgende week maandag is het tijd voor het beladen premiersdebat bij EenVandaag. En als het aan Sybrand Buma ligt, doet hij daar aan mee. Dat liet hij weten in een interview bij Nieuwsuur. Op dit moment staat een debat gepland tussen Mark Rutte (VVD) en Geert Wilders (PVV).

Maar Buma vindt dat geen goed idee, omdat er volgens hem geen tweestrijd is tussen Rutte en Wilders. "Sowieso wil ik heel graag met hen in debat", aldus Buma. De afgelopen week is het CDA gestegen in de peilingen en daalde de PVV. Volgens Buma is het een taak van EenVandaag om te kijken naar "de werkelijkheid van deze campagne".

De kans lijkt echter klein dat EenVandaag de wens van Buma honoreert. Hoofdredacteur Van Brakel liet weten dat het er niet in zit.

Afzegger

Het lijkt wel de campagne van de afzeggingen. Eerder zegde vooral Wilders veel af, maar gisteren was Asscher niet te zien in een uitzending van RTL Late Night.

"Wij wilden het over de toekomst van Nederland hebben, zij wilden kennelijk het debat van gisteravond recenseren. Daar hebben wij geen behoefte aan", aldus een woordvoerder tegen de NOS.

Wilders

Geert Wilders zal deze woensdag actievoeren tegen de komst van de Turkse minister Cavusoglu. Die minister wil komende zaterdag stemmen winnen voor het referendum over de Turkse grondwetswijziging. Het protest vindt woensdagochtend plaats voor de Turkse ambassade.

Hij hoopt daarmee het momentum in de campagne weer over te nemen van Buma. Zeker omdat de PVV-leider en Buma min of meer uit hetzelfde electorale vaatje tappen. Beide hameren op behoud van tradities en cultuur.

Verslapen

De campagne is al een tijdje aan de gang en het is niet verwonderlijk dat het energiepeil bij de dames en heren lijstrekkers daalt. Ancilla van de Leest van de Piratenpartij zou gisteren te gast zijn bij de ochtendshow van Domien Verschuren op NPO 3FM, maar was niet aanwezig.

Verschuren reageerde verbaasd: "Wij krijgen op geen enkele manier contact met haar." De Piratenpartij liet weten dat van de Leest zich waarschijnlijk had verslapen. Ze was tot 3.00 uur op campagne geweest. Van de Leest formuleerde dit als een 'planningsblunder'.

Wat kun je verwachten aan verkiezingsnieuws?

7.10 uur: Roemer gasthoofdredacteur bij Goedemorgen NL

8.30 uur: Segers bij NPO Radio 1

9.15 uur: Segers bij NOS Facebook live/Politiek 24

10.00 uur: Pechtold bij Koffietijd

11.30 uur: Buma bij Tubantia/Universiteit Twente

12.00 uur: Baudet bij RTL Z/Facebook live

14.00 uur: Thieme bij BNR

14.30 uur: Ondertekening roze stembusakkoord op Mediapark

18.15 uur: Thieme bij EenVandaag

22.00 uur: Segers bij Nieuwsuur

23.00 uur: Arib en Dijkhoff bij Pauw/Jinek

De peilingen

Hieronder de actuele peiling van de Peilingwijzer, het gemiddelde van de diverse peilingen. De getallen geven de marge aan in het aantal zetels. Tussen haakjes de stand van de vorige Peilingwijzer.

PVV 21-25 (22-26)

VVD 23-27 (23-27)

CDA 18-20 (17-19)

D66 17-19 (16-18)

GroenLinks 16-18 (15-17)

PvdA 11-13 (12-14)

SP 13-15 (13-15)

50Plus 5-7 (5-7)

ChristenUnie 5-7 (5-7)

SGP 3-5 (3-5)

PvdD 4-6 (4-6)

Denk 0-2 (0-2)

VNL 0-1 (0-1)

Forum voor Democratie 0-2 (0-2)

