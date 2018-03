Campagne-update: Buma blijft hameren op tradities

Sybrand Buma is niet van het papier, het web en de televisie te slaan deze dagen. Zijn partij staat er in de peilingen in een versplinterd landschap relatief goed voor en bij de christendemocraten houden ze serieus rekening met het scenario dat de partij de grootste wordt op 15 maart.

Het CDA blijft dan ook voor veel partijen een interessante tegenstander om tegen af te zetten. Zo opende PvdA-lijsttrekker Lodewijk Asscher zaterdagochtend in het NRC weer de aanval op Buma. "Het is ongeloofwaardig als je zegt: hier is mijn verantwoordelijkheidsjas. Die hang ik aan de kapstok en nu de boel op orde is, trek ik hem weer aan. Dat is opportunistisch."

Zelf was Buma zaterdagochtend te lezen in het AD en De Telegraaf. In laatstgenoemde liet hij weten voorstander te zijn van het herinvoeren van het leren zingen van het Wilhelmus op scholen. En het is volgens hem 'evident' dat dat staand moet gebeuren. "Tuurlijk! Je leert een kind toch niet zittend het Wilhelmus zingen?", aldus Buma.

Het is wederom een bewijs dat het CDA zich profileert als de partij die traditionele normen en waarden wil uitdragen en met het bewaken ervan de verkiezingen wil winnen.

Volendam

Nadat hij eerder zijn bezoek aan Volendam had afgezegd vanwege zorgen over zijn veiligheid, dook Wilders er gisteren toch ineens op voor een verrassingsbezoek. Sommige media waren ingeseind om het plaatje vast te leggen.

In Volendam at de PVV-leider een bakje kibbeling en dronk hij een biertje met de visboer.

Bos over Wilders

Is het een compliment aan Geert Wilders of een verwijt aan de andere partijen? Oud-PvdA-leider Wouter Bos noemt de PVV-leider in de Belgische zakenkrant De Tijd in ieder geval "een uitstekende vertolker van het brede ongenoegen in Nederland".

Bos: "Bovendien voelt Wilders feilloos aan waar de boosheid zit. Succesvolle politiek begint vandaag bij de empathie. En linkse politici zijn altijd verschrikkelijk georiënteerd op het beleid."

Bovendien hebben linkse politici volgens de PvdA'er de onvrede die ontstond na de moorden op Pim Fortuyn en Theo van Gogh onvoldoende weten te kanaliseren.

"Zij hebben migratie en integratie altijd positief willen bekijken. Ze hebben laat beseft dat het ongelooflijk hard werken is om dat in goede banen te leiden. En dat het vaak verkeerd loopt."

Rutte populair

Rutte is in de ogen van gebruikers van het Kieskompas het meest geschikt als premier. Daar schrijft Trouw deze ochtend over.

De populariteit van Rutte nam afgelopen jaren wel af, maar hij stijgt nog steeds boven de rest uit. Aan de linkerkant is Asscher het populairst, al doet Klaver niet veel voor hem onder.

Achter Rutte, Pechtold, Asscher, Buma en Klaver bungelt Emile Roemer onderaan met Wilders. Kiezers zouden hem als conflictueus bestempelen en dat komt zijn premierwaardigheid niet ten goede.

Overigens blijkt ook uit het overzicht van Kieskompas dat het tv-debat van afgelopen zondag nauwelijks effect heeft gehad op de mening van Nederland over de lijsttrekkers.

Wraakporno

In een interview met NU.nl legt Gert Jan Segers uit waarom hij voorstander is van een verbod op wraakporno. "Met een combinatie van verschillende artikelen is een zaak mogelijk, maar de drempel voor het Openbaar Ministerie is vrij hoog om een zaak te kunnen beginnen. Het zou helpen als we het eenvoudiger maken en in één artikel vatten met een hogere strafmaat zodat we kunnen zeggen: hier is twee jaar voor nodig", aldus de CU-leider.

"Er gaat ook een preventieve werking van uit. Een sterke waarschuwing aan iedereen die naaktfoto's van een ander heeft: dit is zo privé en kwetsbaar. Dat moet je voor jezelf houden en niet verspreiden via internet."

Sylvana

Artikel1-leider Sylvana Simons presenteerde gisteren haar boek, maar de meeste aandacht ging uit naar het gedoe met de pers. Er zou een lijstje zijn van media die niet welkom waren, waaronder Powned.

Toen de omroep later toch een paar vragen wilde stellen leverde dat een ongemakkelijke achtervolging op waarbij Simons niks zei en beschermd werd door haar beveiliger en woordvoerder.

Euthanasie

Bij De Wereld Draait Door en Pauw en Jinek werd wederom gediscussieerd over het thema hulp bij zelfdoding. Pechtold is voorstander van verdere verruiming nadat donderdag een man in het publiek bij Nieuwsuur stelde geen zin te hebben om te wachten tot de minimumleeftijd voor hulp bij zelfdoding is bereikt.

De christelijke partijen reageerden geschokt. Kees van der Staaij (SGP) noemde de uitlatingen van Pechtold "verbijsterend". Ook Segers (ChristenUnie) nam in felle bewoordingen afstand. Hij wil dat er meer aandacht komt voor begeleiding van depressieve mensen die geen uitweg meer zien.

Wat kun je verwachten aan verkiezingsnieuws?

In het radioprogramma Kamerbreed gaan Pechtold en Asscher met elkaar in debat vanaf 13.00 uur. Asscher zal daarna aanwezig zijn bij de bijeenkomst Wij Zijn NL in de Westergasfabriek in Amsterdam.

Emile Roemer geeft een mediaoptreden bij Spijkers met Koppen. Buma is vandaag op campagne in Naaldwijk, Rutte in Barendrecht.

De peilingen

Hieronder de actuele peiling van de Peilingwijzer, het gemiddelde van de diverse peilingen. De getallen geven de marge aan in het aantal zetels. Tussen haakjes de stand van de vorige Peilingwijzer.

PVV 23-27 (22-26)

VVD 23-27 (23-27)

CDA 17-19 (17-19)

D66 16-18 (16-18)

GroenLinks 15-17 (16-18)

PvdA 12-14 (12-14)

SP 12-14 (12-14)

50Plus 5-7 (5-7)

ChristenUnie 5-7 (5-7)

SGP 3-5 (3-5)

PvdD 4-6 (4-6)

Denk 0-2 (0-2)

VNL 0-1 (0-1)

Forum voor Democratie 0-2 (0-2)

