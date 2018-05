'Onderhoud Fyra was dweilen met de kraan open'

''We moesten het elke keer doen met toezeggingen, maar zagen geen resultaat", aldus Liefting.

Hij ging bij NedTrain over de Fyra. Onderhoud van de eerste treinen die het Italiaanse AnsaldoBreda leverde was vaak dweilen met de kraan open, erkende hij.

​''Persoonlijk voel ik me in de steek gelaten door AnsaldoBreda. Van het uitblijven van structurele verbeteringen werd ik een beetje moe."

Hulp

Arie van As, oud-bestuursvoorzitter van onderhoudsbedrijf NedTrain, heeft geadviseerd om fabrikant AnsaldoBreda te gaan helpen bij de bouw van de Fyra, maar dat advies is binnen de NS van tafel geveegd. Van As had vastgesteld dat het met de productie van de Fyra alleen maar slechter ging.

Van As vond het heel belangrijk dat onderhoudspersoneel en machinisten hun kennis zouden gaan inbrengen bij de bouw van de Fyra. Maar de NS kon niet voorzien wat deze ingreep zou betekenen en zag ervan af.

Druk

Cock Lieftink van NedTrain merkte verder dat er druk was om de treinen te laten rijden. Volgens hem gaat een trein idealiter pas rijden als deze honderd procent goed is. Dat was hier niet het geval, stelde hij.

De Fyra zou gaan rijden op de hogesnelheidslijn HSL-Zuid, maar was veel te laat klaar en moest na een paar weken alweer van het spoor omdat er veel mis mee was. De enquêtecommissie zoekt uit hoe het zover heeft kunnen komen.

Liefting zei dat personeel van AnsaldoBreda op de werkplaats in Amsterdam zich inspande om gebreken te verhelpen, maar dat er vanuit de fabriek in Italië niets gebeurde om de problemen echt op te lossen. ''We waren aan het dweilen in Amsterdam, maar de loodgieters zaten in Italië."

Eigen onderhoudsteams

Uiteindelijk besloten HSA, de exploitant van de hogesnelheidslijn, en NedTrain om zelf maar onderhoudsteams samen te stellen die ervoor moesten zorgen dat de treinen konden rijden.

Toen de Fyra in december 2012 tussen Amsterdam en Brussel ging rijden, moest NedTrain met man en macht aan de bak om de treinen op het spoor te houden, terwijl al was besloten met een uitgeklede dienstregeling te beginnen. Van de zeven treinen werden er maar drie ingezet, zodat er voor elke trein die reed een reserve klaarstond. Dat is niet gebruikelijk, zei Liefting.

Video: In 60 seconden: De Fyra, van idee tot ondergang