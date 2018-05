Dijsselbloem verwacht geen problemen bij Kamerdebat over ABN Amro

''Ik heb steeds hetzelfde gezegd, namelijk dat alles juridisch en politiek-bestuurlijk allemaal keurig is verlopen, en dat je er desalniettemin iets van kunt vinden. Dat zijn twee verschillende dingen en dat zal ik blijven zeggen, want dat is mijn opvatting'', aldus Dijsselbloem.

Dinsdag werd gemeld dat Dijsselbloem ABN Amro zou hebben beloofd de salarisverhoging publiekelijk te verdedigen.

De Kamer heeft de minister om opheldering gevraagd. In een Kamerbrief schreef Dijsselbloem al dat hij alleen heeft gezegd dat de salarisverhoging juridisch te verdedigen is. De verhoging is destijds door zijn voorganger Jan Kees de Jager en de Tweede Kamer goedgekeurd.

Het Kamerdebat over ABN Amro is waarschijnlijk volgende week woensdag of donderdag.

Beursgang

Dijsselbloem stelde vorige week een kabinetsbesluit over de beursgang van ABN uit, omdat er door alle commotie over de salarisverhogingen voor de topbestuurders geen rust en vertrouwen heerste rond de bank.

ABN-commissaris Peter Wakkie legde dinsdag vanwege de ophef per direct zijn functie neer. Hij was verantwoordelijk voor het beloningsbeleid bij de bank.

Dat de ABN-top heeft afgezien van de verhoging en dat de verantwoordelijk commissaris is afgetreden, wil nog niet zeggen dat de noodzakelijke rust en vertrouwen nu al terug zijn. ''Dat is lijkt me nog te vroeg om te zeggen", vindt Dijsselbloem.

Er is ook nog een kwestie in Dubai, waar bankmedewerkers de interne regels hadden overtreden, en is er een vertrouwelijke brief van toezichthouder De Nederlandsche Bank aan ABN gelekt. ''Het is allemaal niet rampzalig'', zei de minister. ''Maar we moeten even rust hebben.''

Vertrouwensrelatie

De vertrouwensrelatie tussen de minister en de top van ABN Amro, onder wie topman Gerrit Zalm, is ''goed'', aldus Dijsselbloem.

Over de salarisverhogingen waren ze het oneens, maar de top van de bank heeft daar inmiddels van afgezien. ''Dat heeft de overige relatie niet in de weg gestaan en zal dat ook niet doen'', zei de minister.

Hij weet nog niet hoe lang de vertraging van de beursgang van de staatsbank gaat duren.

Hoorzitting

De Tweede Kamer houdt volgende week dinsdag ook nog een hoorzitting over de salarissen aan de top van Nederlandse banken en verzekeraars.

Aanleiding is niet alleen de salarisverhoging van ABN Amro, maar ook verhogingen bij andere banken en verzekeraars die tijdens de financiële crisis staatssteun hebben gekregen. Het gaat dan om ING, Nationale Nederlanden en Aegon.

Commissarissen

De Kamer wil de hoorzitting houden in twee rondes. Voor de eerste ronde worden experts uitgenodigd. In de tweede ronde worden leden van de raden van commissarissen ondervraagd. Het gaat om de leden die verantwoordelijk zijn voor het beloningsbeleid.

Dit betekent dat ABN-topman Gerrit Zalm en ING-topman Ralph Hamers niet worden uitgenodigd. Zij zijn bestuursvoorzitter en zitten niet in de raad van commissarissen.

SP-Kamerlid Arnold Merkies, initiatiefnemer van de hoorzitting, had Zalm en Hamers ook graag uitgenodigd. Maar zijn wens werd geblokkeerd door een meerderheid in de Kamer.

Ontsteltenis over salarisverhoging ABN Amro en ING