Rutte gaat niet actief op zoek naar rechtsgrond missie Syrië

Dat heeft premier Mark Rutte vrijdag gezegd in Den Haag tijdens zijn wekelijkse persconferentie.

Wel wil het kabinet "een actieve bijdrage" leveren aan de beantwoording van de vraag wat precies de situatie is omtrent het volkenrechtelijke mandaat voor Syrië.

"Daar kan uitkomen dat er wel een volkenrechtelijk mandaat is en dan zou het kabinet zich opnieuw moeten beraden." De operatie in Irak is rechtmatig omdat de regering van dat land om internationale steun heeft gevraagd.

De premier benadrukte dat de internationale coalitie waar Nederland deel van uitmaakt al in Syrië actief is. "De Verenigde Staten en een aantal Arabische landen zijn actief aan de kant van het Syrische conflict."

Op de vraag of Nederland nu in oorlog is, zei Rutte: ''ISIS is geen staat. Volgens mij ben je in oorlog met een staat. ISIS is een terroristische organisatie en die bestrijden we. We zijn betrokken in een zware strijd.

Rutte is blij met de ''historisch'' brede steun in de Tweede Kamer voor de inzet van Nederlandse militairen en F-16-gevechtsvliegtuigen in Irak als onderdeel van de internationale strijd tegen IS. Die brede steun is belangrijk voor het kabinet, maar is vooral ook een hart onder de riem van de Nederlanders die daar aan de slag gaan, aldus Rutte.

Tweede Wereldoorlog

Rutte vergeleek de strijd met die van Nederland in de Tweede Wereldoorlog. Aanleiding daarvoor was de herdenking van de razzia uit 1944 in Putten die Rutte donderdag bijwoonde. "We moeten onze kernwaarden als dat nodig is met hand en tand verdedigen. Dat gold toen en geldt nog steeds."

De Duitsers pakten in Putten in 1944 659 mannen uit het dorp op als vergeldingsactie voor een aanslag op een auto met vier Duitse militairen. Hoewel er grote verschillen zijn en je altijd moet oppassen met historische vergelijkingen, is er volgens Rutte wel sprake van een vergelijkbare situatie.

''Het vechten tegen organisaties en mensen die zich bedienen van de meest vreselijke wreedheden om hun doelen te bereiken. Of het nou de Tweede Wereldoorlog is en de strijd die Nederland, de geallieerden en de Nederlandse verzetshelden hebben gevoerd, in de kern draait het om dezelfde zaak: het gevecht voor het behoud van onze waarden en van onze samenleving, waar man en vrouw, homo en hetero, ongeacht welk geloof je hebt, iedereen gelijk is voor de wet en iedereen een bijdrage aan het land kan leveren en het nooit zo kan zijn dat geweld en de meest verschrikkelijke vormen van gewelddadigheid dat kunnen bestrijden'', zei de minister-president.