Opstelten laconiek over optreden tijdens jihaddebat

Dat zegt hij vrijdag na afloop van de ministerraad in reactie op de felle kritiek over zijn optreden tijdens het debat over jihadisme donderdag.

"Ik ben niet te oud, want ik ben er. Dat is een goed antwoord denk ik", aldus de 70-jarige Opstelten.

Vorige week lanceerde Opstelten samen met collega-minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) een actieplan tegen radicalisering en jihadisme.

Tijdens het debat hierover kon Opstelten in de ogen van een groot deel van de oppositie niet duidelijk maken hoe de maatregel zou uitpakken om jihadisten zonder tussenkomst van de rechter het Nederlanderschap te ontnemen.

Ook bleken de plannen om alle reisgegevens op te slaan al voor het debat te zijn gesneuveld, omdat dit volgens een meerderheid van de Kamer een te grote inbreuk zou maken op de privacy. Het zorgde voor chaotisch debat.

Slecht voorbereid

D66-leider Alexander Pechtold concludeerde dat het actieplan slecht was voorbereid en CDA-leider Sybrand Buma noemde het optreden van Opstelten "minister van Justitie onwaardig".

Opstelten: "Dat is zijn registratie. Ik neem daar kennis van. Mij gaat het om de inhoud en om het resultaat."

De minister van Justitie is er dan ook van overtuigd dat hij geen steken heeft laten vallen tijdens het debat. "Ik heb het debat gevoerd naar mijn vermogen. En ik heb naar mijn mening de voorstellen glashelder overgebracht. Dat is kennelijk niet bij iedereen zo overgekomen. Maar ik ben vol vertrouwen dat bij de stemmingen dinsdag zal blijken dat we met dit programma door kunnen."

Vicepremier Asscher nam het na de ministerraad voor zijn collega op, al wilde hij niet meedoen aan "debatrecensies". "Opstelten heeft een eigen stijl van debatteren. Dat is wat het is. De één vindt die fantastisch, de ander heeft er moeite mee", aldus Asscher, die de suggestie om de minister van Justitie tussentijds te vervangen "vergezocht" vond.

Bekijk hier hoe Asscher het opneemt voor Opstelten: