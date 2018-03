CDA maakt opnieuw punt van accijnsverhogingen

Aanleiding zijn nieuwe CBS-cijfers van april waaruit blijkt dat de in januari doorgevoerde accijnsverhoging op lpg en diesel nadelig uitpakt voor pomphouders aan de grens, maar ook voor de Staat.

Zo werd er in april dit jaar 565 miljoen liter diesel verkocht, tegenover 614 miljoen liter in april 2013. Lpg zakte in dezelfde periode van 40 naar 35 miljoen liter. Sinds februari dit jaar nemen de totale volumes wel licht toe.

CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt wil nu van Wiebes weten wat de effecten zijn van de terugloop op de accijnsopbrengsten voor de Staat. Zijn vermoeden is dat het saldo negatief is ten opzichte van voor de accijnsverhogingen.

Eind mei maakte Wiebes bekend de accijnsverhogingen niet terug te draaien. Met name pomphouders in de grensstreek zagen klanten de grens over trekken richting buurlanden.



Volgens Wiebes is de dip voor pomphouders echter niet te verklaren door de accijnsverhogingen, maar door andere factoren als zuinigere auto's en de economische crisis.

