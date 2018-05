Kamer kritisch over hoog aantal mensen in voorarrest

Dat blijkt uit onderzoek van het programma Reporter Radio.

In het programma zegt PvdA Tweede Kamerlid Jeroen Recourt dat er nu te vaak en soms te gemakkelijk gebruik wordt gemaakt van het opleggen van voorlopige hechtenis. Hij vindt dat er een gesprek moet komen met de Raad voor de Rechtspraak of rechters wel kritisch genoeg kijken naar het langer vasthouden van verdachten.

Nederland is koploper in Europa wat betreft het opleggen van voorlopige hechtenis (het langer vasthouden van een verdachte na zijn arrestatie). Kamerleden maken zich daar zorgen over. PvdA, D66, SP, ChristenUnie, GroenLinks en 50+ zijn van mening dat er meer aandacht moet komen voor de alternatieven van voorlopige hechtenis.

Regel

Rechter Jacco Janssen, onder andere bekend van de examendiefstalzaak in Rotterdam, uit zijn zorgen over de praktijk van voorlopige hechtenis. Volgens Janssen is het opleggen van voorlopige hechtenis eerder regel dan uitzondering en worden de voorwaarden voor de maatregel tot het uiterste benut.

Het grote gebruik van voorlopige hechtenis resulteert in een explosieve toename van het aantal mensen dat onterecht in voorarrest blijkt te hebben gezeten. In tien jaar tijd is het aantal schadevergoedingen daarvoor verdrievoudigd, blijkt uit cijfers van het CBS.