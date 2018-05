'Extra geld voor kinderopvang komt er'

Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken heeft dat woensdag gezegd in de Tweede Kamer.

Het extra geld is afkomstig uit een meevaller in de kinderopvang. Door de bezuinigingen van afgelopen jaren wordt er minder gebruikgemaakt van de voorziening en blijft er jaarlijks 100 miljoen euro over.

Asscher overlegt komende dagen met zijn collega Jeroen Dijsselbloem van Financiƫn over de exacte besteding van het geld. Mogelijk komt er deze week al duidelijkheid.

Motie

Vorige week diende de PvdA samen met GroenLinks een motie in voor extra geld voor kinderopvang. Het kabinet wees die toen af omdat ze niet volgens de regels financieel gedekt zou zijn. Ook VVD, CDA, D66 en PVV gaven aan de motie niet te zullen steunen wegens de ondeugdelijke dekking.

In de motie deden PvdA en GroenLinks niet alleen een beroep op de meevaller van 100 miljoen, maar ook op eventuele toekomstige meevallers. Dat laatste mag niet volgens de begrotingsregels.

Fractieleider Bram van Ojik van GroenLinks is blij met de toezegging van Asscher. ''Een impuls in de kinderopvang is hard nodig. Er is de afgelopen jaren keer op keer bezuinigd. De gevolgen zijn desastreus.''