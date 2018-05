Klijnsma noemt salarissen pensioenbeleggers 'bizar'

Dat schrijft staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Jetta Klijnsma (PvdA) in antwoord op Kamervragen van 50Plus.

Klijnsma doelt onder meer op het jaarsalaris van 11,6 miljoen euro van directeur Volkert Doeksen van investeerder Alpinvest. Het ABP en Pensioenfonds Zorg en Welzijn beleggen veertig miljard euro aan pensioenpremies in Alpinvest.

Zwarte Zwanen

50Plus-fractievoorzitter Henk Krol had vragen gesteld naar aanleiding van de documentaire Zwarte Zwanen - Gokken met uw pensioenpremie, die Omroep MAX op 1 juli uitzond.

Krol vindt het niet uit te leggen dat salarissen tot wel zestig maal de balkenendenorm worden uitbetaald aan pensioenuitvoerders en -beleggers in tijden dat op pensioen(opbouw) wordt gekort.

Transparant

Fondsbestuurders stelden in het programma de salarissen van enkele organisaties waaraan zij beleggingsactiviteiten uitbesteden bizar te vinden. Klijnsma is het met hen eens.

"Zelf zal ik het onderwerp daarom waar opportuun uiteraard ook onder de aandacht van fondsen blijven brengen", schrijft de staatssecretaris. "Het is van groot belang dat pensioenfondsen transparant zijn over de uitvoeringskosten en risico's die horen bij pensioen."

Investeerders

Pensioenfondsen besteden ook werk uit aan grote investeerders als Blackstone, Carlyle, Apollo en KKR. De topmensen van die bedrijven verdienden vorig jaar tientallen miljoenen, mede betaald uit Nederlandse pensioenpremies.

Klijnsma meldt verder dat onlangs een wet van kracht is geworden die de transparantie over beloningen moet verhogen. Ook krijgen grote pensioenfondsen volgend jaar een raad van toezicht die het beloningsbeleid in de gaten moet houden.

Verbaasd

CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt is enigszins verbaasd over de uitlatingen van de PvdA-staatssecretaris. "Voor de zomer hebben CDA, D66 en 50Plus een motie ingediend die pensioenfondsen tot meer openheid zou verplichten", zegt hij. "Klijnsma heeft die toen ontraden en de PvdA heeft tegengestemd."

Volgens het Kamerlid wordt jaarlijks zo'n acht miljard euro aan kosten gemaakt bij het beleggen van duizend miljard euro aan pensioenpremies. "Experts zeggen: daar kan wel paar miljard van af", stelt Omtzigt. "Als je niet wil kijken naar maatregelen om de kosten van pensioenfondsen omlaag te brengen en wel wil bezuinigen op pensioenen, dat is pas bizar."

Henk Krol van 50Plus zit op dezelfde lijn. "Klijnsma is het met me eens dat salarissen van pensioenbeleggers bizar zijn. Er iets aan doen is te veel gevraagd", twittert hij.