Onvrede CU over aanpak problemen ov-chipkaart

De betrokken partijen zouden het nog steeds niet eens zijn over wiens verantwoordelijkheid de knelpunten zijn. ''Er zijn te veel partijen met verschillende belangen", liet ChristenUnie-Kamerlid Carla Dik-Faber vrijdag weten.

In 2012 heeft staatssecretaris Wilma Mansveld (Spoor) een kwartiermaker aangesteld die de verschillende partijen bijeen moest brengen. Nu volgens Dik is gebleken dat hij die opdracht al in mei heeft teruggegeven aan Mansveld, heeft ze Kamervragen hierover gesteld.

Vervangen

Het gaat onder meer over problemen met vervanging van kapotte ov-chipkaarten. Ook baalt de ChristenUnie er nog altijd van dat het ingewikkeld is om in- en uit te checken als er verschillende vervoerders worden gebruikt tijdens één reis.



''Nu moet je op stations met meerdere vervoerders nog goed opletten waar je in- en uitcheckt, want elke vervoerder heeft zijn eigen paaltje", zegt Dik. ''Ik wil weten wanneer het paaltjeswoud nu gaat verdwijnen."

Gedoe

Mansveld stelde in februari zelf ook al dat ze het gedoe rond de ov-chipkaart beu is. Discussies worden volgens de staatssecretaris vaker in de media gevoerd dan in de zogeheten Permanente Structuur, waar alle partijen om de tafel zitten. Volgens Mansveld kwam de samenwerking daar maar moeizaam op gang.

De staatssecretaris werkt daarom aan een wetswijziging zodat ze zelf in kan grijpen als vervoerders er niet uitkomen in onderling overleg.