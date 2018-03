Kabinet vermindert kantoorruimte overheid met een derde

Blok gaf aan dat de overheid kleiner en efficiënter gaat werken. Daarbij wordt zo veel mogelijk geprobeerd te bezuinigen op stenen en niet op mensen, door bijvoorbeeld diensten vaker onder één dak te brengen.

Maar desondanks verdwijnt er ook veel werkgelegenheid, aldus Blok. Het gaat om 10.000 tot 15.000 ambtenaren van de rijksdienst.

Vanaf 2020 wordt zo jaarlijks 142 miljoen euro bespaard: 62 miljoen euro in Den Haag en 80 miljoen euro in de rest van het land.

Te koop

Via advertenties in de krant werden onlangs al oude kantoorvilla's en de panden waar de ministeries van Buitenlandse Zaken en Sociale zaken in zijn ondergebracht, te koop aangeboden. Buitenlandse Zaken trekt vanaf 2016 in het oude VROM-gebouw nabij het Centraal Station, waar ook het ministerie van Infrastructuur zijn intrek neemt.

''Burgers hebben recht op een overheid die zo efficiënt mogelijk werkt'', meent Blok, die het logisch vindt dat de overheid ook in haar eigen vlees snijdt als er moet worden bezuinigd. ''Dat gaat gepaard met pijn. Maar we doen ons uiterste best die pijn evenwichtig te verdelen.''

Om te voorkomen dat in sommige provincies onevenredig veel banen verdwijnen, zijn maatregelen genomen. Zo blijft het belastingkantoor in Venlo open. In Noord-Holland is afgezien van het plan om twee penitentiaire inrichtingen te sluiten, Drenthe behoudt een vestiging van het ministerie van Economische Zaken en in Friesland krimpen de Belastingdienst en het Openbaar Ministerie minder in dan eerder gepland.

Bezorgd

Vakbond CNV Publieke Zaak reageert niettemin bezorgd. De bond vindt het goed dat de bezuinigingen op rijksniveau ook worden gezocht bij de huisvestingskosten. Maar de consequentie is dat een groot deel van de medewerkers straks wordt verzocht om meerdere dagen per week op een andere locatie in de Randstad te werken.

"Wij voorzien lange ambtenarentreinen en nog langere files om deze hele beweging te maken", aldus CNV-bestuurder Loek Schueler.