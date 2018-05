VVD wil niet wachten met wet hoger onderwijs

De minister heeft voorgesteld de wet pas na de zomer te bespreken, maar VVD-Kamerlid Pieter Duisenberg vindt dat niet nodig.

De wet is geschreven om problemen zoals bij Hogeschool Inholland te voorkomen. Daar bleken studenten te makkelijk een diploma te hebben gekregen. Door bijvoorbeeld de onafhankelijkheid van de examencommissie vast te leggen of de minister de mogelijkheid te geven om in te grijpen bij misstanden, wordt het voor hogescholen en universiteiten lastiger om de plank mis te slaan.

Volgens Duisenberg zou het zonde zijn om nu niet door te pakken. Hij vreest dat van uitstel afstel zal komen. ''Feit is dat er hiaten in de wet zitten en die moet je dichten.''

Accreditatiestelsel

Bussemaker wil echter nog even afwachten, omdat ze nog kijkt naar een evaluatie van het zogeheten accreditatiestelsel. Dat is een systeem waarbij scholen worden beoordeeld om te zien of ze aan alle eisen voldoen. Ze is van plan om na de zomer met de Kamer te spreken over het wetsvoorstel. In de tussentijd gaat ze met de sector afspraken maken om tot verbeteringen te komen.

Duisenberg vindt dat onvoldoende. ''Na de gebeurtenissen bij InHolland was de verontwaardiging erg groot. Dan moet je een paar jaar later niet zeggen dat er bestuurlijke afspraken zijn gemaakt en dat de sector goed bezig is, maar dan moet je het gewoon in de wet vastleggen.''

SP

Of de VVD een meerderheid achter zich krijgt om Bussemaker tot spoed te manen, is nog onduidelijk. De SP is het in elk geval met de liberalen eens.

''Het is frappant dat oud-bestuurder Bussemaker haar collega's in bescherming neemt door de wet van tafel te schuiven. Het komt er gewoon op neer dat ze de wet van tafel wil en dat is doodzonde'', aldus Kamerlid Jasper van Dijk.

Uitgekleed

De wet zal bij de bespreking in het najaar overigens al wat uitgekleed zijn. Bussemaker schrapte eerder het risicogericht toezicht dat de Inspectie voor het Onderwijs had moeten gaan uitvoeren. Dat deel brengt te veel bureaucratie met zich mee en kreeg veel kritiek van onder meer de Raad van State en de oppositie. ''Maar ook zonder dat deel kunnen we de wet gewoon bespreken'', vindt Duisenberg.