Klijnsma met nabestaanden om de tafel

Dat heeft het ministerie woensdag laten weten.

De staatssecretaris neemt twee onderzoeken naar de gesprekken mee. Daaruit komt onder meer naar voren dat nabestaanden relatief weinig werken, terwijl de arbeidsdeelname over het algemeen juist is toegenomen. De huidige wetgeving voor nabestaanden zou dus niet meer in de pas lopen met andere sociale zekerheidswetten.

''Er moet tijd zijn om te rouwen. Maar het is goed om ook te beseffen dat het leven op enig moment verdergaat'', aldus Klijnsma.

ChristenUnie

De ChristenUnie is ''verbijsterd'' over het plan van Klijnsma. ''Dit voornemen, dat gezinnen met jonge kinderen raakt, is keihard en de toon van de staatssecretaris is kil. Werk zou volgens haar goed zijn voor de rouwverwerking en kinderen van nabestaanden zouden hiermee een goed voorbeeld krijgen. De staatssecretaris gaat hierbij compleet voorbij aan de zware periode waar een nabestaande doorheen gaat. Geen enkel geval is hetzelfde, maar de staatssecretaris trekt één harde lijn. Dit plan mag absoluut niet doorgaan'', zegt ChristenUnie-Kamerlid Carola Schouten.