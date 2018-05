'Aantal faillissementen detailhandel neemt genadeloos toe'

"De situatie in de detailhandel is al lange tijd zeer ernstig. Het aantal faillissementen neemt genadeloos toe", zo waarschuwt Hans Biesheuvel (voorzitter van MKB-Nederland) de politiek, zo laat hij weten aan NU.nl.

Omdat de sector het steeds moeilijker krijgt zou volgens Biesheuvel een actieplan voor de detailhandel een van de speerpunten van de politiek in 2013 moeten zijn.

Nieuwe golf

De sector voorspelt in 2013 een nieuwe golf aan faillissementen. "Momenteel gaan ongeveer tien bedrijven per week over de kop.”

Volgens de werkgeversorganisatie gaat de detailhandel, dat in Nederland werk biedt aan 650.000 mensen, voornamelijk gebukt onder de slechte economie en hoge werkgeverslasten. MKB-Nederland stelt dat deze lasten omlaag kunnen.

Zo pleit de organisatie bijvoorbeeld voor een plan waarbij werkgevers geen premies af hoeven te dragen bij werknemers onder de 23 jaar die werken onder een nul-urencontract.

Leegstand

Ook vindt de werkgeversvereniging dat er maatregelen moeten komen om de leegstand van winkelpanden aan te pakken. “Leegstand leidt doorgaans tot nog meer leegstand”, aldus Biesheuvel. Zo zou er tijdelijk flexibel kunnen worden omgegaan met het bestemmingsplan van een pand.

Het kabinet zou verder stimuleringsmaatregelen kunnen instellen om een online winkel te beginnen, zodat bedrijven kunnen profiteren van de groei in die sector.

Faillissementen

Uit de laatste cijfers van het CBS blijkt dat er in oktober van vorig jaar 70 bedrijven in de detailhandel over de kop gingen. In september waren dit nog 43 bedrijven.

In totaal gingen er in 2012 tot en met oktober ruim 650 bedrijven failliet, tegenover ruim 500 bedrijven in dezelfde periode in 2011. "Per jaar gaat het om een stijging van 45 procent", aldus Biesheuvel.

Beweeg de cursor over de lijn om de aantallen te zien. De gegevens zijn afkomstig van CBS. Bekijk hier een grote versie. - (c)NU.nl/Jerry Vermanen

Hoog tempo

Al eerder luidde ook ABN Amro de noodklok over de detailhandel, dat voorspelt dat het aantal faillissementen in hoog tempo zal toenemen.

Door overheidsbezuinigingen, de inzakkende huizenmarkt en de oplopende werkloosheid worden de bestedingen onder druk gezet, aldus een analyse van de bank. Vooral veel non-foodbedrijven gaan over de kop, zo voorspelde de bank.

Signaal

Biesheuvel stelt in een brief aan de Tweede Kamer verder dat de overheid nog meer zou moeten inzetten om de juiste basis te scheppen voor een goed ondernemersklimaat in Nederland. "Wat ontbreekt is een signaal uit de politiek op welke manier we met elkaar komen tot werkgelegenheid, inkomen en welvaart."

Zo pleit de werkgeversvereniging voor alternatieve financieringsmogelijkheden zodat de kredietverlening aan ondernemers niet verder onder druk komt te staan.