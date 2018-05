Tweede Kamerlid heeft slechts drie jaar ervaring

Dat blijkt uit een data-analyse van Sargasso en het ANP. Sinds 1850 is het niet meer voorgekomen dat, direct na een verkiezing, zo'n onervaren Kamer aan de slag ging.

In 2010, toen het kabinet-Rutte I aan haar regeerperiode begon, was de gemiddelde ervaring in de Tweede Kamer 4 jaar. In 1989, toen het kabinet-Lubbers III zitting nam, hadden de Kamerleden gemiddeld bijna 7 jaar ervaring.

De gemiddelde leeftijd van Kamerleden is overigens net geen 44 jaar. Farshad Bashir (SP) is met zijn 24 jaar de benjamin van de Kamer, de 67-jarige Jan de Wit (eveneens SP) is juist de nestor.