Ministersploeg kabinet rond

Dat melden bronnen rond de formatie.

Lang bleef onzeker wie de post van minister van Economische Zaken gaat invullen. Deze gaat naar informateur en huidig minister van Sociale Zaken Henk Kamp.

Vooral Kamp kent de weg tussen de Haagse departementen inmiddels goed. Eerder was hij ook al minister van Defensie en minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu.

Het ministerie van Economische Zaken wordt als belangrijk gezien, omdat deze onderdeel is van de machtige sociaal-economische vierhoek binnen het kabinet.

Blok

De huidige VVD-fractievoorzitter Stef Blok leek ook kandidaat voor deze post, maar hij wordt beloond voor zijn inzet als fractievoorzitter door de post van het nieuwe ministerschap van Wonen en Rijksdienst.

Justitie-woordvoerder namens de VVD in de Tweede Kamer, Jeanine Hennis-Plasschaert, volgt Hans Hillen op als minister van Defensie.

Hennis-Plasschaert zit sinds 2010 in de Tweede Kamer, daarvoor was zij voor haar partij volksvertegenwoordiger in het Europees Parlement.

Minister van Buitenlandse Zaken Uri Rosenthal keert definitief niet terug.

Co Verdaas

De staatssecretarisploeg is nog niet helemaal bekend. Wel is inmiddels duidelijk dat PvdA'er Co Verdaas staatssecretaris van Landbouw wordt. Verdaas is momenteel gedeputeerde in de provincie Gelderland. VVD-wethouder in Den Haag Sander Dekker wordt staatssecretaris op Onderwijs.

Ook worden PvdA'ers Jetta Klijnsma, die eerder staatssecretaris was op Sociale Zaken, en gedeputeerde in Groningen Wilma Mansveld staatssecretaris. Onduidelijk is echter op welke posten.

VVD'ers Halbe Zijlstra (Onderwijs) en Paul de Krom (Sociale Zaken) zullen niet terugkeren. Van Zijlstra is bekend dat hij de fractie in de Tweede Kamer zal gaan leiden. VVD-staatssecretarissen Fred Teeven (Justitie) en Frans Weekers (Financiën) zullen wel op hun posten blijven.

Asscher

Vrijdag werd al bekend dat de Amsterdamse PvdA-wethouder Lodewijk Asscher vicepremier en minister van Sociale Zaken wordt. PvdA-leider Diederik Samsom blijft de partij leiden vanuit de Tweede Kamer.

Verder wordt Jeroen Dijsselbloem (PvdA) minister van Financiën, VVD'ers Ivo Opstelten, Edith Schippers en Melanie Schultz blijven respectievelijk op Justitie, Volksgezondheid en Infrastructuur, Jet Bussemaker (PvdA) wordt minister van Onderwijs.

Plasterk

PvdA'ers Ronald Plasterk en Frans Timmermans krijgen respectievelijk de posten Binnenlandse Zaken en Buitenlandse Zaken.

Oud-PvdA-voorzitter Lilianne Ploumen zal de nieuwe post van minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking gaan vervullen.

