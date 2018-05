Niet 22 maar 21 partijen tijdens verkiezingen

Dat meldde de Kiesraad vrijdagavond.

Deze lijst is alleen in kieskring Den Haag ingeleverd, maar is door het hoofdstembureau van deze kieskring ongeldig verklaard, omdat de wettelijk verplichte waarborgsom niet was betaald.

Partijen die willen meedoen aan de verkiezingen moesten dinsdag hun kandidatenlijsten inleveren. De Kiesraad merkte dinsdag al op dat in enkele gevallen stukken ontbraken. Partijen konden nog tot en met vrijdagmiddag deze 'verzuimen' herstellen.

Plek 22

De IQ-Partij stond op de kiesformulieren op plek 22.

Volgens de Kiesraad doen er geen partijen mee met de verkiezingen met een zogeheten blanco lijst.

Kandidaat Ben Crouwel van de Partij van de Toekomst (PvdT) is in 13 van de 19 kieskringen waar deze partij een lijst had ingeleverd alsnog van die lijst geschrapt, omdat hij niet een wettelijk voorgeschreven identiteitsbewijs had bijgevoegd.