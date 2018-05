Rutte vindt Nederland niet te klein voor Spelen

Hij benadrukt echter in Londen niet te lobbyen voor Amsterdam 2028.



"We hebben heel bewust gezegd dat we pas in 2016 een beslissing gaan nemen", lichtte Rutte toe. "We gaan de komende twee a drie jaar onze case neerzetten. Dus tot dan toe richten we ons echt op het voorbereiden."

"We moeten daarbij goed kijken naar de kosten, de risico’s en de steun vanuit de bevolking natuurlijk."

Indruk

Rutte zegt onder de indruk te zijn van het olympisch festijn in Londen. "De sfeer in deze stad ademt echt sport. Het is mooi om te zien hoeveel het losmaakt. Ik heb wel het gevoel dat een deel van Londen de stad is ontvlucht of iets dergelijks. Het valt in ieder geval reuze mee met het verkeer."

De premier zegt, kijkend naar de Spelen in de hoofdstad van Engeland, geen reden te zien waarom Nederland te klein zou zijn voor het sportevenement. "Waarom zouden wij te klein zijn? Kijk wat wij hier allemaal hebben bijgedragen aan dit evenement."

Openingsceremonie

Rutte neemt alvast een klein voorschot op een mogelijke openingsceremonie. "Ik vond het vrijdag een hele mooie opening. Heel anders dan die van Peking. Dat was een perfecte show, maar hier zat meer emotie in. Met een knipoog naar de eigen geschiedenis. Hoe een Nederlandse opening eruit moet zien? Op zijn Nederlands!"

Voordat de premier zaterdagavond terugkeert naar Nederland, bezocht hij Nederlandse atleten in het high performance centre van NOC*NSF, keek hij naar de Nederlandse estafettedames op de 4x100 meter vrij en was hij aanwezig bij de wielerwedstrijd op de weg voor mannen.

Bellen

"De zwemsters hebben een goede uitgangspositie verworven en ik hoor dat er een Nederlander in de aanval zit bij het wielrennen. Vanavond keer ik weer terug naar Nederland, dan moet ik het weer volgen op de televisie."

Het is nog de vraag wat Rutte gaat doen bij Nederlands goud in Londen. "Als er een Nederlandse atleet wereldkampioen wordt, bel ik altijd even. We hebben nog niet besloten wat we gaan doen als er goud wordt gewonnen. Laat ik het zo zeggen: ik hoop dat ik straks daarover een beslissing moet nemen. Dat zou fantastisch zijn!"

