Schultz pakt spoorbeveiliging aan

Dat schrijft minister van Infrastructuur Melanie Schultz van Haegen (VVD) in een brief aan FNV Spoor. Ook op verschillende andere plaatsen worden veiligere seinen geplaatst.

De spoorbond had actie geëist nadat enkele dagen na het ongeluk in Amsterdam bijna weer treinen botsten in Utrecht, doordat ook daar een rood sein was gemist.

Bij het ongeluk ten westen van Amsterdam Centraal viel een dode en raakten honderd anderen gewond. In Utrecht werd een botsing ternauwernood voorkomen.

"De minister doet hiervoor een additionele investering. FNV Spoor ziet dit als een handreiking en eerste stap om de veiligheid op het spoor te verbeteren", zegt Roel Berghuis van FNV Spoor.

Vervanging

De minister laat aan de vakbond weten dat de veiligere ATB-Vv's in ieder geval op de emplacementen bij Utrecht en Amsterdam worden geplaatst. Ze vreest dat vervanging van de ongeveer drieduizend andere verouderde ATB-seinen investeringen in het modernere ERTMS-systeem in de weg staat. De Kamer moet zich daar eerst over buigen.

FNV Spoor benadrukt dat alle seinen op het Nederlandse spoor uitgerust moeten worden met ATB-Vv.